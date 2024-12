Vários mortos enquanto o ciclone Fengal traz fortes chuvas – DW – 03/12/2024

Partes do sul Índia estavam se recuperando do ciclone Fengal na terça-feira, enquanto, ao mesmo tempo, o norte de Kerala foi colocado em alerta vermelho e as escolas na cidade de Puducherry foram fechadas.

O ciclone já ceifou até agora 12 vidas no estado de Tamil Nadu, de acordo com reportagem do jornal local O hindu. Também causou estragos em Sri Lanka semana passada.

Mais de 200 mil hectares (494.210 acres) de terras agrícolas foram submersas e mais de 2.400 cabanas foram danificadas devido às fortes chuvas, disse o relatório.

Pelo menos 14 distritos de Tamil Nadu continuam afetados.

As escolas foram fechadas em partes do sul da Índia, com autoridades meteorológicas alertando na segunda-feira que ainda havia risco de inundações repentinas.

Fengal atingiu a costa do estado indiano de Tamil Nadu no sábado, trazendo a maior precipitação em 24 horas registrada em 30 anos para a vizinha Puducherry.

Pelo menos 12 pessoas morreram na Índia devido ao ciclone Fengal Imagem: AFP/Getty Images

O ciclone então enfraqueceu para um sistema climático normal de baixa pressão na manhã de segunda-feira.

Trabalho de socorro em andamento

As autoridades emitiram um alerta vermelho no estado vizinho de Kerala, já que o ciclone deverá trazer chuvas substanciais na terça-feira.

Primeiro Ministro Narendra Modi na terça-feira ligou para o ministro-chefe de Tamil Nadu, Muthuvel Karunanidhi Stalin, e garantiu toda ajuda e apoio possíveis ao estado, disseram fontes do governo.

Stalin instou Modi a um alívio provisório imediato de 20 bilhões de rupias (224 milhões de euros, 236 milhões de dólares) do Fundo Nacional de Ajuda a Desastres, citando a destruição “sem precedentes” causada pelo ciclone Fengal, um Tempos da Índia relatório disse.

