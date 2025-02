Vendedor que estudou sozinho passa em Medicina na USP e UFJF; soube no trabalho

A cidade de Duisburg no oeste Alemanha criou uma maneira pouco ortodoxa de atrair eleitores relutantes para a assembleia de voto.

Os eleitores que votaram ausentes no centro da cidade até as 14h, horário local (1300 GMT), no sábado receberam um voucher para uma bebida gastar em um carrinho de cerveja ao lado da estação de votação.

O voucher também pode ser usado para uma bebida não alcoólica. Uma cervejaria local está apoiando o projeto incomum, disseram autoridades de Duisburg.

De acordo com um repórter da agência de notícias da DPA alemã no local, cerca de 80 eleitores apareceram na primeira hora para aproveitar a oferta.

História de baixa participação de eleitores

De acordo com o oficial da eleição de Duisburg, Martin Murrack, o norte da cidade historicamente teve baixa participação de eleitores.

Nas eleições federais de 2021, por exemplo, apenas 63,3% dos eleitores do distrito eleitoral de Duisburg II apareceram para votar, em comparação com uma média nacional de 76,6%.

“Com esta campanha incomum, nossos carnavais garantem que a eleição federal seja mais uma vez no centro das atenções. Também agrada a cidadãos que não são persuadidos a votar pelos pôsteres ou campanhas de informação usuais”, disse Murrack, descrevendo -o como “um Benefício claro para a participação dos eleitores e, portanto, para nossa democracia! “

Os alemães irão às pesquisas em 23 de fevereiro para votar em Eleições parlamentares ofuscado pelo retorno do presidente dos EUA Donald Trump para a Casa Branca, bem como um debate acalorado sobre migração em casa.

