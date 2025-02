Vídeo de Fernanda Torres postado pela conta do Oscar bate 7 milhões de views; esmagou concorrentes

Fernanda Torres conquistou o mundo e o perfil do Oscar no Instagram é prova disso. O vídeo da atriz brasileira superou e muito o das concorrentes em visualizações. A três semanas da premiação, a conta oficial da academia publicou vídeos das indicadas ao prêmio de Melhor Atriz. O clipe de Fernanda Torres bateu 7,1 milhões de visualizações, enquanto as concorrentes ficaram na casa de 1 milhão de views. O vídeo de Fernanda Torres, no filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, teve 630 mil curtidas e 279 mil comentários. Os clipes das concorrentes Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Demi Moore ficaram bem abaixo, entre 800 mil e 1,5 milhão. Além dos fãs e admiradores, famosos também fizeram questão de comentar, inclusive a própria mãe da atriz, Fernanda Montenegro: “Bravo, bravo, filha”. O ator Selton Mello, que atua com Fernanda no filme, no papel de Rubens Paiva, postou um coração vermelho e a bandeira do Brasil. Ana Maria Braga, Anitta, Cláudia Raia, Lázaro Ramos, Ana Furtado e Fafá de Belém também comentaram.

Intensa campanha nas redes O trecho do longa escolhido no post do Oscar é o que Fernanda Torres, como Eunice Paiva, socorre o cachorro de estimação da família, o Pimpão, quando atropelado e morto por agentes da ditadura. A dor e a indignação da mãe diante de tamanha maldade são incríveis. Uma interpretação para lá de real. Os brasileiros em coro intensificam a campanha nas contas oficiais do Oscar em favor do nome de Fernanda Torres e das indicações de “Ainda Estou Aqui”. Alguns artistas escolheram se expressar em inglês. Marcos Mion escreveu: “Completamente indicada”. O ator Lázaro Ramos acrescentou: “Ela é grande”. Selton Mello colocou emojis. A própria Fernanda Torres também colocou emojis.

Leia mais notícia boa A transmissão A cerimônia da premiação está marcada para o dia 2 de março, em pleno Carnaval, à noite. E será transmitida aqui no Brasil em TV aberta, pela Globo. Enquanto isso, nas redes, brasileiros e estrangeiros fazem os mais diversos comentários sobre a indicação da atriz brasileira como a melhor da premiação. Os fãs e admiradores falam em português, inglês e espanhol. Todos com elogios e a defesa do nome de Fernanda Torres e de sua atuação. “É ela!!! Ela é minha mãe, minha tia, minha irmã, minha deusa! Ela é Fernanda Torres!!! Tem que respeitar”, escreveu uma internauta, enquanto outro brincou: “Vocês não teriam coragem de acabar com a alegria de um país em pleno Carnaval, né? Deem o Oscar pra ela.” Fernanda Torres foi tietada até por estrangeiros. “Eu não sou brasileiro, mas acho que Fernanda Torres merece o Oscar. Ela é a melhor atriz”, definiu um gringo. “Mãe de todos nós…a melhor do mundo…vencedora do Oscar”, decidiu uma fã. Ainda Estou Aqui O filme “Ainda Estou Aqui” recebeu três indicações para o Oscar, além de Melhor Atriz, Melhor Filme em Língua não Inglesa e Melhor Diretor. O roteiro é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens. É o resgate da trajetória de Eunice Paiva na luta por reparação pelo desaparecimento e morte do marido Rubens Paiva na ditadura. O filme também emocionou os espectadores com a participação de Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, que interpreta Eunice na fase idosa. O longa trouxe de volta ao Brasil a discussão sobre o que se passou no período do período militar, o desaparecimento de pessoas, a não localização de corpos e a necessidade de reparação do Estado por esses crimes. Print das visualizações dos vídeos na página oficial do Oscar no Instagram na manha deste sábado, 15 de fevereiro. O vídeo de Fernanda Torres foi o mais assistido.- Foto: The Academy Na conta oficial do Oscar, Fernanda Torres é colocada em destaque ao lado de outras atrizes também indicadas para o prêmio. Brasileiros ocupam as redes para defender o nome da intérprete de Eunice Paiva em “Ainda Estou Aqui”. Foto: @theacademy Veja o trecho do filme “Ainda Estou Aqui” compartilhado no perfil oficial do Oscar:

