Vídeo mostra Moment Delta Passagher Plane Crash Lands and Rolls

Com o que Wada e Sinner concordaram?

O tênis O número um do mundo parece ter saído levemente com uma proibição de três meses. Ele testou positivo para o agente anabólico proibido Clostebol na primavera do ano passado – em 10 de março no torneio ATP Masters em Indian Wells nos EUA e em 18 de março durante o treinamento – mas ele foi não suspenso.

Assim, a agência antidopagem mundial (WADA) levou o assunto ao Tribunal de Arbitragem pelo Esporte (CAS) e exigiu uma proibição de um a dois anos. CAS estava planejando ouvir o caso em meados de março.

Mas a Wada agora retirou seu apelo, dizendo em comunicado que aceitou que Sinner “não pretendia trapacear e que sua exposição ao Clostebol não forneceu nenhum benefício de melhorar o desempenho e ocorreu sem o seu conhecimento como resultado de (o) negligência de membros de sua comitiva. “

Ele acrescentou que uma suspensão de três meses foi considerada um “resultado apropriado”.

O que é clostebol?

O Clostebol é um esteróide anabolizante que estimula o acúmulo de massa muscular e aumenta o desempenho. Foi dado a atletas na antiga Alemanha Oriental como parte de Doping de estado sistemático. Mas a maioria dos casos de doping de clostebol foi revelada na Itália e no Brasil, onde cremes e sprays de feridas contendo a substância podem ser comprados sem receita nas farmácias.

Em 2016, a estrela de esqui cross-country norueguês Therese Johaug testou positivo para clostebol. Mais tarde, surgiu que ela havia aplicado um creme de pele que continha a substância a uma queimadura solar em seu lábio. Seu médico de equipe havia comprado o creme nos Alpes italianos. O CAS baniu o Campeão olímpico de 2010 por 18 mesesentão ela perdeu no inverno de 2018 Olimpíadas em Pyeongchang.

Therese Johaug foi proibido de competir após um teste de doping positivo Image: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Por que o pecador não foi banido imediatamente?

Após os dois testes positivos de doping, a Agência Internacional de Integridade de Tênis (ITIA) suspendeu provisoriamente, mas ele imediatamente apelou e conseguiu. A ITIA aceitou sua explicação de que um fisioterapeuta de sua equipe havia usado um spray contendo clostebol para tratar uma ferida em seu próprio dedo, antes de massageá -lo sem usar luvas. Isso resultou em “contaminação acidental”.

A ITIA é uma organização independente com sede em Londres. Foi fundada em 2021 pelas associações de tênis ATP, WTA e ITF e os organizadores dos quatro torneios de Grand Slam para proteger a integridade do tênis profissional. Referiu o caso do pecador a um painel independente, que descobriu em uma audiência em 15 de agosto que o tenista tinha “sem culpa ou negligência”.

Qual é a posição do pecador no tênis mundial?

A era dos três grandes está chegando ao fim. Daqueles que dominaram o tênis nas últimas décadas, Roger Federer da Suíça e Rafael Nadal da Espanha já penduraram suas raquetese o campeão olímpico da Sérvia Novak Djokovic deve se aposentar em breve aos 37 anos.

Jannik Sinner parece ter a intenção de combinar seu sucesso. Em junho de 2024, ele se tornou o primeiro italiano a chegar ao número um no ranking mundial de ATP e ficou lá desde então. No mesmo ano, ele venceu dois dos quatro torneios do Grand Slam, o Aberto da Austrália e o US Open, bem como as finais do ATP, o torneio final da temporada para os oito melhores jogadores do ano. Este ano, ele defendeu seu título no Aberto da Austrália com uma vitória imponente de três sets na final contra a estrela alemã do tênis Alexander Zverev.

O que significa uma proibição de três meses para o pecador?

Ele não perderá nenhum de seus títulos ou o prêmio em dinheiro que ganhou no ano passado, mas perderá alguns torneios antes que a suspensão seja levantada em 4 de maio. Ele também perderá os pontos que coletou nos mesmos três meses do ano passado no Classificação mundial. Isso dará a Zverev, que é classificado em segundo lugar, a chance de desalojar o pecador antes de maio. Sinner poderá competir no próximo Grand Slam, o Aberto da França, que ocorre em Paris de 25 de maio a 8 de junho. E ele até poderá praticar a superfície de argila em um torneio em Roma duas semanas antes.

Como o mundo do tênis reagiu ao acordo entre Wada e Sinner?

Novak Djokovic disse que “a maioria dos jogadores com quem conversei no vestiário … não está feliz com a maneira como todo esse processo foi tratado”. Ele acrescentou que a maioria pensava que havia “o favoritismo acontecendo”. Ele disse que parecia “você quase pode afetar o resultado se for um dos melhores jogadores se tiver acesso aos principais advogados”.

Bestas Também disse que achava que o caso era estranho: “Você não é culpado de nada, então não deveria ser banido”, disse ele. “Mas se você é culpado de alguma coisa, não acho que três meses seja uma proibição de tomar esteróides”.

Djokovic também disse que havia uma “falta de confiança em relação à WADA e à ITIA”. As duas organizações também foram criticadas após o mundo número 2, o jogador polonês IGA Swiatek, testou positivo para trimetazidina em agosto passado. Ela alegou que o resultado positivo foi por causa dos comprimidos de melatonina contaminados que ela havia tomado para o jet lag. A ITIA acreditava nela e apenas a suspendeu por um mês. Em janeiro, a WADA anunciou que não iria recorrer.

Sinner venceu Djokovic (à direita) em outubro do ano passado Imagem: Richard Pelham/Getty Images

O que os especialistas antidoping dizem sobre o caso Skinner?

“O que a WADA fez aqui significará o fim do sistema antidopagem em sua forma atual”, disse Fritz Sörgel, farmacêutico alemão e especialista em doping, à DW.

Ele disse que as consequências seriam “devastadoras” e o sistema perderia sua âncora. “No futuro, qualquer um poderá se referir ao caso do pecador e a outros e solicitar penalidades indulgentes, apesar dos testes positivos de doping. Eles precisarão apenas de uma desculpa de uma desculpa”.

Lars Mortsiefer, presidente da agência antidopagem nacional de Alemanhadisse que o caso enviaria um sinal e os atletas testando positivos no futuro podem tentar negociar acordos com a WADA para minimizar as proibições.

Este artigo foi traduzido do alemão.