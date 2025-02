Vídeo: Segurança apertada antes do primeiro torneio da ICC no Paquistão em décadas | Grilo

Carlos Alcaraz, com o veterano da croata, superou o veterano Marin Cilic 6-4, 6-4 para chegar à rodada de 16 no Catar Open.

Cilic, 36 anos, campeão do Aberto dos Estados Unidos de 2014, que caiu para o número 192 no ranking, estava jogando sua primeira partida da temporada depois de se recuperar de uma lesão no joelho a longo prazo.

O croata liderou por 4-3 e 0-40 no saque do Alcaraz no segundo set na sexta-feira, mas o vencedor do major espanhol conseguiu se recuperar e depois quebrou no próximo jogo.

“Estou muito feliz por ter ficado calmo naquele momento – respirando, passando por minhas rotinas, fazendo bons pontos”, disse Alcaraz. “É por isso que consegui vencer em dois sets.”

Alcaraz interpretará Zhang Zhizhen da China ou Luca Nardi da Itália em seguida.

Anteriormente, o sétimo Grigor Dimitrov perdeu por 6-4, por 6-4 para Jiri Lehecka.

Também na segunda-feira, o oitavo britânico Jack Draper venceu Alexei Popyrin, da Austrália por 6-2, 7-6 (4) para marcar uma reunião com outro australiano, Christopher O’Connell.

Vários outros melhores jogadores jogarão suas primeiras partidas na terça -feira.

Alex de Minaur, segundo semente, enfrentará Roman Safiullin. Novak Djokovic, que teve que sair de sua semifinal australiana com uma lesão no tendão, enfrentará Matteo Berrettini.

Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Stefano Tsitsipas também jogarão na terça -feira.