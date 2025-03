Violência confessional na Síria, ofensiva russa nas regiões de Koursk e Soumy, Israel corta a eletricidade para Gaza

Mais de 1.300 mortos na Síria, incluindo 830 civis alawitas, em violência comunitária

As forças de segurança síria são destacadas na cidade de Kadmous, no distrito de Tartos, na Síria. Foto fornecida pela Agência Oficial de Notícias da síria em 9 de março de 2025. AFP Photo / Ho / Sana

Confrontos violentos eclodiram na Síria após um ataque sangrento na quinta-feira, 6 de março, dos apoiadores do ditador caído, Bashar al-Assad, contra as forças de segurança na costa oeste da Síria, bastião da comunidade alawita da qual veio o ex-presidente. As forças de segurança das novas autoridades e grupos que lhes são aliados intervieram no reforço, desencadeando a pior violência desde a aquisição, em 8 de dezembro, de uma coalizão de rebeldes dominados por islâmicos radicais.

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma ONG instalada no Reino Unido, mas que possui uma vasta rede de fontes na Síria, os resultados da violência totalizaram 1.311 mortos no domingo, incluindo 830 civis alawite e 481 membros das forças de segurança e combatentes leais no clã Assad morto desde quinta -feira. O presidente interino, Ahmed al-Charaa, chamou no domingo para o“Unidade Nacional” no país e decidiu formar uma comissão independente para “Investigue e estabeleça os fatos dos eventos na costa síria”.

Guerra na Ucrânia: o exército russo liderou uma ofensiva importante nas regiões de fronteira de Koursk e Soumy

O Ministério da Defesa da Rússia disse no domingo 9 de março que suas forças tinham ” lançado ” Domingo, a pequena vila de Novenke, no oblast de Soumy, perto da fronteira russa-ucraniana, durante uma ofensiva transfronteira no âmbito das lutas que se opõem às tropas de Kiev em seu oblast de Koursk. Moscou também anunciou que havia assumido as localidades de Malaïa Loknia, Tcherkasskoïe Poretchnay e Kossitsa, na região de Koursk, depois de já ter reivindicado a reconquista de Lebedevka, bem como a obtenção de três vilas ao sul de Sudja, a localidade ocupada pela Ukrainian Forts, na Ukrainian, na Ukrainian, na Ukrainian, na Ukrainian, naqueles que observaram o Sudja.

Na França, o ministro das Forças Armadas, Sébastien Lecornu, anunciou em uma entrevista com La Tribune no domingo Você 9 de março que Paris ia mobilizar “Este ano”, graças aos interesses de ativos russos congelados, “Um novo envelope de 195 milhões de euros”para ajudar os militares da Ucrânia. O objetivo é fornecer conchas e bombas de ônibus para equipar os aviões de caça a Mirage de 2000 já entregues à Ucrânia, explicou principalmente o ministro.

Israel corta seu suprimento de eletricidade em Gaza

O ministro da Energia de Energia de Israel, Eli Cohen, anunciou no domingo que havia ordenado a cessação da eletricidade à faixa de Gaza. A única linha de energia entre Israel e Gaza alimenta a principal planta de dessalinização da água no território palestino, que serve mais de 600.000 pessoas. Gazaouis depende principalmente de painéis solares e geradores a gasolina para obter eletricidade.

No domingo, Bezalel Smotrich, o ministro das Finanças israelenses, disse que o governo de Benyamin Netanyahu iria criar um “Departamento de Migração” Em resposta à proposta do presidente americano, Donald Trump, de mover os habitantes da faixa de Gaza.

8 de março: 48.000 manifestantes para os direitos das mulheres em Paris, de acordo com a polícia, 120.000, de acordo com os organizadores

Demonstração em Paris por ocasião do Dia Internacional dos Direitos das Mulheres em 8 de março de 2025. Gonzalo Fuentes / Reuters

Lutar contra desigualdades de salário persistente, contra feminicidas e o aumento do discurso “Masculinistas” : Cerca de 48.000 pessoas, segundo a polícia, participaram da manifestação organizada no sábado, 8 de março, em Paris, por coletivos e sindicatos feministas por ocasião do Dia Internacional dos Direitos das Mulheres.

Greve feminista, um coletivo responsável pela organização deste dia de mobilização, reivindicou cerca de 120.000 participantes em Paris e, no total, 250.000 na França, como parte de 150 comícios e manifestações. Nas regiões, participação “Estabeleceu 85.000 pessoas”fonte policial.

Torneio de Seis Nações: A brilhante vitória do XV da França na Irlanda, Antoine Dupont, longe do campo devido a uma lesão no joelho

O capitão do XV da França, Antoine Dupont, ferido em um ruck por uma clareira de Tadhg Beirne e Andrew Porter, durante a partida contra a Irlanda. Em Dublin, 8 de março de 2025. Roupas /Rure /Rure

O xv da França se estabeleceu com o caminho, Sábado, 8 de marçono gramado da Irlanda (27-42), no quarto dia do torneio das Seis Nações. Os Blues, que resistiram no início da partida nos ataques do xv do trevo antes de machucá -lo em proporções inesperadas, no entanto, perderam Antoine Dupont, feridos no joelho direito no meio do primeiro período. O capitão do blues anunciou no domingo em redes sociais, para sofrer deum colapso dos ligamentos cruzados joelho direito.

