Voltando a Gaza, um estranho em minha própria cidade | Conflito Israel-Palestino

18/02/202518 de fevereiro de 2025

Robert Habecko candidato para o Festa verdefoi imediatamente confrontado com uma pergunta sobre o alto custo da atualização da infraestrutura de energia, especialmente quando se trata de moradia, painéis solares, bombas de calor – e o aumento dos custos de construção em geral.

Habeck apontou para a guerra na Ucrânia e o aumento dos preços da energia, bem como a necessidade de eliminar a burocracia da Alemanha, alegando que seu partido tinha iniciativas avançadas para esse fim.

Habeck acrescentou que um dos maiores erros que a coalizão SPD/Green/Green/FDP cometeu no início de seu tempo no poder não estava investindo mais em financiamento estrutural de longa data.

Mais tarde, ele retornou à pergunta citando o conceito de prêmio de investimento, incluindo incentivos fiscais maciços de curto prazo, como uma maneira de iniciar a economia e, assim, aliviar a tensão nos mercados de moradia e saúde, por exemplo.

Quando perguntado sobre qual tópico ele achava que não havia recebido muito pouca atenção durante esta campanha eleitoral Habeck imediatamente respondeu que havia sido o meio ambiente. Ele então chamou Friedrich Merz por afirmar ser “tecnologicamente aberto” na frente de energia, acusando -o de usar o termo como um ataque de backdoor às políticas ambientais existentes. Ele então soou o alarme, dizendo que a mudança projetada de Merz poderia eventualmente levar ao colapso do movimento climático europeu, observando que, se a Alemanha deixasse o apoio à luta para cortar as emissões de carbono, outros países europeus seguiriam o exemplo.

Ele então colocou uma série de perguntas centradas no alto custo da saúde e da educação, argumentando que as igrejas envolvidas no serviço social deve receber apoio do Estado e que os milionários devem ser forçados a contribuir com o sistema de saúde do país-no qual cidadãos de baixa renda pagam proporcionalmente Preços mais altos para cobertura.

Habeck também disse que os investimentos do governo em financiar coisas como assistência médica e empréstimos para estudantes devem acompanhar o ritmo da inflação e do custo de vida.

Ele então pediu brechas de fechamento em leis que regulam os mercados imobiliários, em vez de remover os limites atuais de aluguel, como Merz sugeriu, observando que isso apenas aumentaria os preços da habitação.

Finalmente, quando perguntado como podemos nos libertar dos oligarcas da tecnologia, Habeck chamou a idéia de que “o homem mais poderoso do mundo, o presidente dos EUA; e o homem mais rico do mundo, Elon Musk, uniu forças para acabar com os limites do poder” – ” um ataque maciço aos nossos valores. ” Ele também chamou o vice -presidente dos EUA, JD Vance, por se esconder atrás das reivindicações de “liberdade de expressão”, quando recentemente pedindo menos regulamentação nas plataformas de mídia social dos EUA na UE, dizendo que os algoritmos devem ser tornados públicos e Vance deve ser transparente sobre quais liberdades ele é falando sobre.

Por fim, Habeck defendeu a criação de uma plataforma de mídia e comunicação alemã ou da UE, dizendo que isso não apenas produziria riqueza enquanto acrescentava: “Não podemos colocar nossas comunicações, nossa opinião e nossa democracia sob a influência de algoritmos chineses ou o Fantasias radicais de direita de Elon Musk. “