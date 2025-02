Yoon da Coréia do Sul enfrenta a audiência final de impeachment – DW – 25/02/2025

Quatro pessoas foram mortas e seis ficaram feridas na Coréia do Sul depois de partes elevadas de uma rodovia em construção entraram em colapso na terça -feira, disseram as autoridades dos bombeiros.

A Agência Nacional de Bombeiros disse que 10 pessoas estavam trabalhando no local na cidade de Anseong, cerca de 65 km (40 milhas) ao sul da capital Seul.

O acidente ocorreu às 9h49 (00:49 GMT), quando cinco estruturas de aço de 50 metros (164 pés) que apoiam a ponte da rodovia desabaram, prendendo os trabalhadores nos escombros.

A causa do colapso não foi imediatamente conhecida.

O Ministério da Terra, Infraestrutura e Transporte disse que enviou uma equipe de funcionários para o local.

A Hyundai Engineering, o construtor do site, pediu desculpas pela perda de vidas e lesões.

“Estamos cooperando ativamente com as autoridades relevantes para garantir uma recuperação rápida do local e uma investigação completa sobre a causa exata do acidente”, afirmou a empresa em comunicado, de acordo com a agência de notícias Yonhap.

O presidente interino, Choi Sang-Mok, chamou a mobilizar todo o pessoal disponível e garantir medidas de segurança para evitar mais danos, disse seu escritório.

Choi se tornou presidente em exercício da Coréia do Sul em dezembro, depois que o presidente Yoon Suk Yeol foi impeachment por sua declaração de curta duração de Lei Marcial em 3 de dezembro.

Yoon apareceu no tribunal para um Audiência preliminar Na semana passada, por alegações, ele estava tentando orquestrar uma rebelião, antes de um julgamento criminal.

Polícia preso yoon Em 15 de janeiro, após um impasse de uma semana em seu complexo residencial, na primeira ação tomada contra um presidente em exercício na Coréia do Sul.

Os acidentes mortais continuam a ocorrer regularmente em locais industriais na Coréia do Sul, que introduziu uma lei em 2022 para lidar com lapsos de segurança e punir a gestão da empresa se um trabalhador for morto no trabalho.

No início de fevereiro, seis pessoas morreram em um incêndio em um canteiro de obras de hotel na cidade portuária de Busan, com cerca de 100 pessoas evacuadas, incluindo 14 trabalhadores puxados para a segurança por um helicóptero depois de se refugiarem em um telhado.

Em junho do ano passado, um incêndio em uma fábrica de bateria de lítio que as autoridades culparam as falhas de controle de qualidade e o treinamento inadequado de segurança matou 23 trabalhadores.