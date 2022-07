Como usar Bitcoin para remessas internacionais

Transferir dinheiro entre países era algo muito mais complexo e caro do que precisava. Com o sucesso do Bitcoin, as pessoas descobriram que há outras opções para isso, que não comem parte do valor com taxas enormes nem exigem muita burocracia.

Como fazer remessas com Bitcoin

Vamos direto ao assunto: como fazer remessas internacionais com Bitcoin? É muito mais simples do que você pensa. Vamos usar o Bitcoin (BTC) como exemplo, já que os novos usuários recebem uma Bitcoin wallet segura e gratuita assim que criam uma conta na plataforma. Além disso, transferências internas entre carteiras são totalmente gratuitas.

1.º passo: criar uma conta e comprar BTC

Para começar, acesse a página inicial da Paxful e clique em Criar conta. O ideal é criar uma conta para o remetente e outra para o destinatário. Você também pode verificar a sua conta para ter acesso a mais benefícios.

Uma vez criada a conta, o emissor já pode comprar o BTC. Depois de fazer login, clique em Comprar na barra de ferramentas e selecione BTC como a moeda de compra. Digite quanto BTC você deseja comprar e clique em Encontrar ofertas. Há quase 400 formas de pagamento disponíveis, o que facilita muito a compra.

2.º passo: enviar o BTC para o endereço da carteira do destinatário

O destinatário da remessa deve informar o endereço de sua carteira. É um código aleatório de letras e números parecido com: 3F1tAaz5x1HUXrCNLbtMDqcw6o12Nn4xqX

Outra opção é usar o código QR atribuído ao endereço da carteira. Esse mesmo código e endereço podem ser usados para receber BTC de outras fontes.

Seja como for, é preciso informar ao remetente o endereço. Confira bem se o endereço digitado está correto, pois transferências de Bitcoin são irreversíveis e não podem ser recuperadas.

3.º passo: envie o BTC para a carteira do destinatário

Depois de receber o endereço de carteira ou código QR do destinatário, o remetente já pode enviar o BTC. Para isso, acesse o painel da sua conta e clique na opção Enviar e receber.

Em seguida, clique em Enviar no painel do Bitcoin para abrir uma janela pop-up. Digite quanto BTC você deseja enviar e o endereço de carteira do destinatário. Verifique bem se você inseriu tudo corretamente. Depois de confirmar, clique em Continuar.

Você pode também pode fazer isso pelo aplicativo móvel na guia Carteira. Nessa seção, toque em Enviar para digitar quanto BTC você deseja enviar para o destinatário.

4.º passo: converter o BTC em dinheiro

Depois que o destinatário receber o BTC, é o momento de vender Bitcoin em troca de dinheiro pelo melhor preço . Há quase 400 formas de pagamento para fazer essa conversão.

Na página inicial, clique em Vender e escolha BTC como moeda de venda. Você pode escolher como quer receber o pagamento e quanto deseja vender. Em seguida, clique em Encontrar ofertas. Na página seguinte, encontre uma oferta adequada para o que você precisa. Se houver muitas, restrinja as opções com os filtros da barra lateral.

Quando encontrar uma oferta interessante, clique em Vender para ver mais detalhes. Quando se decidir, digite quanto você deseja vender e clique em Vender agora.

Por que Bitcoin?

Antes, trabalhadores e estudantes no exterior tinham poucas opções de remessa por instituições financeiras tradicionais. Elas funcionavam, mas exigiam muitos passos e dependiam do horário da agência escolhida.

O Bitcoin (e todas as outras criptomoedas) acaba com esses problemas porque faze parte das finanças descentralizadas. Por natureza, as moedas descentralizadas oferecem aos usuários acesso imediato ao dinheiro com poucas ou nenhuma barreira à participação. Para quem faz remessas internacionais, isso também significa evitar processar transações por instituições financeiras tradicionais, e tudo é feito instantaneamente.

É por isso que fazer remessas com Bitcoin pode parecer ideal para quem busca uma forma mais fácil, rápida e barata. Com menos gente e instituições envolvidas, é uma abordagem mais direta para enviar dinheiro a parentes ou a quem quiser.

Ampliando a utilidade do Bitcoin

Remessas com Bitcoin não são tão usadas como deveriam porque a moeda drasticamente ao longo da última década. Antes uma mera ferramenta de investimento, o Bitcoin tem agora muito mais utilidade graças a alguns adotantes iniciais.

O lançamento da Lightning Network também deve ser bastante útil para muita gente. Desde um café até uma casa nova, os usuários do Bitcoin têm acesso hoje a um mercado crescente. Até mesmo empresas como a Microsoft permitem a compra de produtos e serviços com BTC.

Finalmente, temos as remessas, claro. Você pode se surpreender com o fato de muita gente nunca ter pensado em usar o Bitcoin para isso. Podemos dizer que muita gente inteligente descobriu essa grande utilidade há muito tempo.