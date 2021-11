Conheça as melhores VPNs de 2021

Proteger seus dados e manter sua privacidade online são os maiores desafios do mundo moderno. Com uma infinidade de recursos disponibilizados pela internet, surge também uma gama de situações nas quais suas informações pessoais podem ficar expostas. Uma forma de evitar possíveis vazamentos de dados é utilizando uma VPN.

A rede privada, conhecida como VPN, é uma conexão segura, que protege as informações do usuário. Uma boa conexão privada garante seu anonimato na web e impede que outras pessoas consigam acessar seu conteúdo. No entanto, algumas VPNs oferecem mais funcionalidades que outras, sendo assim, mais seguras ainda. Neste texto estão as melhores opções em redes privadas do ano de 2021.

O NordVPN possui mais de 5 mil servidores em 59 países. A velocidade da conexão é rápida, permitindo usar streamings como US Netflix, Hulu, HBO e Amazon Prime. No quesito segurança, conta com criptografia de 256 bits, kill switch e proteção contra vazamento de DNS. As informações do usuário, como senhas, por exemplo, não são armazenadas, o que contribui para que seus dados não sejam acessados por outras pessoas. O aplicativo funciona em Windows, MacOS, iOS, Linux, Android e Fire TV. Em caso de dúvidas ou problemas ao utilizar o NordVPN, o cliente pode contatar o suporte, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Reunindo mais de 1.700 servidores em 63 países, o Surfshark também não decepciona na velocidade de conexão, sendo uma boa opção para quem busca utilizar streamings de filmes e séries. A plataforma oferece criptografia de 256 bits, kill switch, servidores multi-hop e proteção contra vazamentos de DNS e IPv6. Com ele é possível navegar sem deixar registros de suas atividades. O Surfshark está disponível para roteadores, Windows, MacOS, iOS, Android e Linux. O suporte aos usuários está disponível online 24 horas, a qualquer dia da semana.

A VPN mais rápida é a ExpressVPN. São mais de 3 mil servidores em 94 países, permitindo desfrutar com tranquilidade de aplicativos de streaming. A rede é capaz de rodar filmes em HD ou até mesmo 4K. A criptografia utilizada é a AES, de nível militar, de 256 bits, além de sigilo total de suas atividades online e proteção contra vazamento de DNS. A plataforma pode ser usada em alguns roteadores Wi-Fi e em dispositivos Windows, MacOS, iOS, Android, Linux e Fire TV.

A CyberGhost possui mais de 5 mil servidores em mais de 90 países. A quantidade de servidores é um fator que auxilia no acesso a serviços de streamings e na exibição dos vídeos sem interrupções. O aplicativo não registra suas atividades online, garantindo sua privacidade e evitando vazamento de dados. A criptografia utilizada é a AES de 256 bits, conta com kill switch e proteção contra vazamento de DNS. A plataforma está disponível para aparelhos Windows, MacOS, iOS, Android e Fire TV.

Entre as opções desta lista, o IPVanish não é tão eficiente quanto os demais para rodar aplicativos de streaming. No entanto, seus recursos de segurança o colocam entre os melhores VPNs. São 1.900 servidores em mais de 75 locais ao redor do mundo. A criptografia encontrada nele é a AES de 256 bits, bem como os recursos de kill switch e proteção contra vazamento de DNS. O aplicativo não registra suas atividades online, garantindo sua privacidade na internet. O programa funciona em Windows, MacOS, iOS, Android e Fire TV.

Encerrando a lista, temos o PrivateVPN. Apesar de ser o mais jovem entre os aplicativos da lista, a segurança não é inferior aos concorrentes. São mais de 200 servidores em 63 países, sendo possível utilizar plataformas de streaming. A criptografia pode ser de 126 ou 256 bits, dependendo do protocolo escolhido. O PrivateVPN conta ainda com kill switch e proteção contra vazamento de DNS. O programa está disponível para aparelhos Windows, MacOS, iOS, Fire TV e Android. Vale destacar que todas as opções da lista contam com reembolso, caso o usuário não fique satisfeito no primeiro mês de uso.

Não há mais desculpas para não ter uma conexão segura e proteger suas informações. O uso de VPN é uma solução que permite ter mais tranquilidade enquanto navega na internet e acessa sites ou digita dados pessoais.