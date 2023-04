Mais de 100 animais de estimação ainda estão em abrigo no Parque de Exposições após enchente em Rio Branco

Saiba se o shampoo antiqueda é realmente eficiente para o problema, entendendo a função desse cosmético e opções para tratamento da queda de cabelo.

A queda de cabelo é uma condição incômoda e que vai acometer quase a totalidade da população, feminina e masculina, em algum momento da vida.

Apesar da quase universalidade da condição, existem diferentes tipos de queda de cabelo, além de diferentes causas associadas, o que interfere diretamente no tipo de tratamento a ser adotado.

Com a intensificação da perda capilar é comum recorrer ao shampoo antiqueda. Entenda mais a seguir.

Qual a função do shampoo?

O shampoo é o cosmético capilar mais comum, sendo usado com finalidades estéticas e também para saúde do couro cabeludo.

A função primordial do shampoo, independentemente do tipo, é a higienização do couro cabeludo e, em menor grau, da haste capilar.

As diferentes formulações de shampoo fazem com que um produto possa ser mais adequado a determinado tipo de cabelo ou demandas dermatológicas, mas eles sempre são voltados à limpeza do couro cabeludo.

Para atender a função de limpeza do cabelo, os shampoo são compostos, normalmente, de:

surfactantes: são os agentes detergentes responsáveis pela remoção de sujeiras, resíduos e oleosidade do cabelo. Estão presentes em maior concentração em produtos para cabelos oleosos, por exemplo, promovendo uma remoção mais intensa dos óleos capilares produzidos em excesso;

reguladores de pH: são ingredientes adicionados ao shampoo para garantir que o pH fique entre 4 e 5, mais próximo ao natural do próprio couro cabeludo. Tanto um produto muito ácido como muito básico pode modificar a química capilar, além de tornar o ambiente mais propício à proliferação de micro-organismos patogênicos;

condicionantes: são ingredientes adicionados ao shampoo com a finalidade de manter a hidratação do fio, ou seja, a capacidade de retenção de água da haste capilar. Um exemplo é a ceramidas, sendo usadas mais frequentemente em shampoos para cabelos ressecados e quebradiços.

Portanto, apesar de o objetivo comum do shampoo ser a higienização do couro cabeludo, a formulação dele poderá ser variável de acordo com o tipo de cabelo.

Um exemplo são os shampoos dermatológicos mais voltados ao tratamento de alterações como dermatite seborreica e micose. Em geral, esses produtos podem ter componentes como enxofre, cetoconazol etc. para regulação da microbiota do couro cabeludo.

Como funciona o shampoo antiqueda?

A proposta do shampoo antiqueda, por sua vez, é uma fórmula enriquecida com nutrientes, vitaminas, sais minerais etc. que podem faltar na estrutura capilar resultando na queda de cabelo.

De fato, o déficit nutricional pode sim ser uma das causas do chamado eflúvio telógeno, condição mais comum para queda de cabelo e que também pode ser influenciado por:

estresse;

anemia;

desregulação hormonal;

alguns tipos de medicamentos;

traumas;

falta de higiene do couro cabeludo;

dermatite seborreica.

No entanto, os nutrientes presentes no shampoo – ou em qualquer outro produto de uso tópico – não são absorvidos pelo couro cabeludo ou haste capilar.

Ocorre que a nutrição do cabelo depende exclusivamente da ingestão, pois são as enzimas digestivas que, por meio de reações químicas, fazem com que esses macronutrientes possam ser aproveitados pelo organismo, seja no cabelo ou em qualquer outro tecido.

Dessa forma, estudos científicos não comprovam a eficácia do shampoo antiqueda para amenizar quadros de perda capilar, seja ela decorrente do eflúvio telógeno ou outras alterações, como alopecia androgenética.

Nesse sentido, o shampoo antiqueda, devido a presença de surfactantes, atuará como um shampoo normal, promovendo a limpeza do couro cabeludo.

Shampoos para dermatite e outras alterações, entretanto, são benéficos aos pacientes com diagnóstico da condição.

Em pessoas com cabelo normal, eles podem não causar alterações ou ressecar demasiadamente o cabelo, visto que têm fórmulas que tendem a remover mais os sebos naturais.

Assim, não há uma indicação dermatológica específica para uso do shampoo antiqueda. Ele pode ser usado desde que haja a consciência de que não trará resultados diferentes de um shampoo normal.

O que fazer em caso de queda de cabelo?

Se não há comprovação científica dos resultados do shampoo antiqueda, como, então, tratar a queda de cabelo?

A recomendação primordial é que seja feita uma investigação dermatológica para determinar as causas da queda de cabelo e o tipo de queda.

Mesmo se a queda for diminuída temporariamente por meio de tratamentos – tópicos ou orais – específicos, ela tende a voltar caso as causas não sejam identificadas e contornadas.

Se a queda de cabelo for motivada por déficit nutricional, por exemplo, além de tratamento capilar, o especialista indicará suplementação e também mudanças nos hábitos e alimentação para prevenir a reincidência.

O tratamento dermatológico com shampoo é mais comum em casos de dermatite e infecções fúngicas. Nesse caso, haverá melhora da queda de cabelo não por nutrir o fio, mas por combater as causas associadas à perda capilar.

Caso o paciente seja diagnosticado com calvície masculina, que causa afinamento e perda capilar, o tratamento é contínuo para prevenir o agravamento do quadro.