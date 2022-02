1º dia de ação em shopping de Rio Branco vacina 215 adultos e 49 crianças contra a Covid

O primeiro dia de mutirão no Via Verde Shopping, em Rio Branco, atendeu mais de 260 pessoas entre adultos e crianças com a vacina contra a Covid-19, nesta sexta-feira (11). A ação segue até às 20h deste sábado (12).

Conforme o Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI), foram aplicadas 215 doses da vacina em adultos e 49 em crianças de 5 a 11 anos. O PNI disponibilizou 100 doses pediátricas para a ação no shopping.

As equipes aplicam ainda a 1ª, 2ª e dose de reforço no mutirão. A ação é feita em parceria entre a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), o Via Verde Shopping e a Faculdade Unama.

Os adultos são atendidos no hall da faculdade e as crianças no auditório.

Crianças de 5 a 11 anos tomam a 1ª dose da vacina exclusivamente em sete unidades e o atendimento ocorre das 8h às 12h e das 14h às 16h.

Vacinação nas unidades de saúde

Além do shopping, a vacina contra a Covid-19 também é aplicada em sete unidades de saúde municipais até às 16h deste sábado (12). Crianças de 5 a 11 anos podem tomar a primeira dose do imunizante na Urap Ary Rodrigues e na Unidade de Saúde da Família (USF) Elpídio Moreira de Souza, no bairro Defesa Civil.

Já outras cinco Uraps vão atender exclusivamente com a 1ª, 2ª e dose de reforço.

Atraso

Quase 500 mil pessoas precisam completar o esquema vacinal contra a Covid-19 e tomar a dose de reforço no Acre. O número é referente às pessoas com idade a partir de 18 anos que podem tomar a dose adicional.

O dado é do Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI) referente à vacinação no estado até segunda-feira (7). A meta do programa é imunizar 581.615 pessoas e, desse total, apenas 93.658 tomaram a dose de reforço.

O total representa apenas 16,10% da meta almejada.

Com relação às pessoas que tomaram a primeira dose da vacina, o levantamento mostra que o estado já atingiu a marca de 88,92% de vacinados. A meta é aplicar a 1ª dose em 690.834 pessoas e 614.308 já tomaram.

Sobre a segunda dose, 70,96 do público-alvo se imunizou. o que corresponde a 490.225 mil pessoas do total de 690.834.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 1.201.285 doses na população até esta sexta (11), data da última atualização. Das doses, 600.451 pessoas tomaram a primeira dose, 481.983 a segunda, 12.446 a dose única e 102.434 dose de reforço.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.