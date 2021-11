AC antecipa feriado do Tratado de Petrópolis para terça (16) e órgãos públicos têm folga estendida; veja o que abre e fecha

O governo do Acre adiantou o feriado estadual do Tratado de Petrópolis, comemorado no próximo dia 17, para a terça-feira (16). Com isso, os órgãos públicos estaduais vão ter mais uma folga estendida, uma vez que na segunda (15) também é feriado da Proclamação da República.

Os atendimentos nos órgãos públicos do estado só devem ser retomados na quarta-feira (17), exceto nas unidades de saúde do estado e no Hospital das Clínicas, nestes incluídos os serviços de atendimento médico especializado, serviço de apoio diagnóstico, de internação, nos centros cirúrgicos, UTIs e central de agendamento de cirurgias, que não vão sofrer alteração.

Veja como ficam os atendimentos:

Serviço público

A Organização das Centrais de Atendimento (OCA), assim como o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e as demais repartições públicas não estarão atendendo durante o feriadão. E o atendimento só deve retornar na quarta.

Shopping

A assessoria de comunicação do Via Verde Shopping informou que vai funcionar normalmente, das 10h às 22h. Tanto as lojas, como praça de alimentação e cinema (de acordo com a programação).

Bancos

O Sindicato dos bancários informou que as agências em todo o estado devem fechar na segunda e terça-feira. Os atendimentos retomam na quarta.

Correios

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) informou que também não haverá funcionamento das unidades na segunda e terça-feira. O atendimento ao público é retomado na quarta (17).

Judiciário

A Justiça Acreana também adiantou o feriado do dia 17. Com isso, na segunda e terça vai funcionar em regime de plantão para casos considerados urgentes. Os prazos que porventura se iniciem ou se completem no dia do feriado, ficam automaticamente prorrogados para o dia seguinte.

Regras por conta da pandemia

O estado do Acre está com todas as regionais classificadas na faixa amarela, que é a de atenção, na avaliação de risco da pandemia.

Na fase amarela podem funcionar os seguintes estabelecimentos: Restaurantes, bares, pizzarias, sorveterias e outros estabelecimentos similares. Além de teatros, cinemas e apresentações culturais, como também evento religiosos com 50% da capacidade.

Lojas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, comunicação, informática, áudio, vídeo e colchoarias podem continuar funcionando com todos os protocolos sanitários e aumentando a capacidade limitada de 50%, além de delivery e drive-thru.

A regra vale ainda para lojas de materiais de construção, empresas e obras do ramo da construção civil e demais estabelecimentos como olaria, cerâmicas, serraria, marcenarias e marmorarias.