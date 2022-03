Acre gera 231 empregos formais em janeiro e desacelera em relação a 2021

O Acre gerou 231 empregos com carteira assinada em janeiro deste ano, segundo informou o Ministério do Trabalho e Previdência. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Ao todo, o estado registrou no primeiro mês deste ano 3.347 contratações e 3.116 demissões.

Esse resultado representa uma piora na comparação com janeiro de 2021, quando foram abertas 368 empregos formais na economia, ou seja, uma redução de 37,2% no saldo. Já em janeiro de 2020, segundo o painel do emprego, foram abertos 137 empregos com carteira.

O saldo positivo de janeiro veio após o estado ter fechado o ano de 2021 com perda de 267 postos de empregos formais em dezembro.

“O dado abre uma boa perspectiva para a geração de empregos formais no ano. Em janeiro do ano passado, o relatório apontou 2.932 admissões e 2.564 desligamentos”, avaliou o Observatório do Fórum de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

No acumulado dos últimos 12 meses, entre fevereiro de 2021 a janeiro de 2022, foi registrado um saldo de 8.042 empregos com carteira assinada, decorrente de 42.396 admissões e 34.354 desligamentos.

O estoque de empregos com carteira assinada no Acre, em janeiro de 2022, ficou em 87.101 empregos.

O setor de serviço foi o que puxou a alta em janeiro. Segundo os dados, foram 1.448 contratações e 1.141 demissões, gerando um saldo de 307 empregos.

Perfil

A maior parte das pessoas contratadas tinha o ensino médio completo ou o ensino superior completo. Além disso, mais homens foram contratados no mês de janeiro.