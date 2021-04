Acre tem mais de 5,3 mil casos confirmados de dengue e 12,4 mil suspeitos em 3 meses

Os casos de dengue no Acre seguem aumentando e já são registrados 5.393 diagnósticos positivos para a doença. Os dados são do último boletim epidemiológico do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e levam em consideração os registros entre os dias 3º de janeiro até o dia 20 de março deste ano.

Ao todo, são 12.473 casos suspeitos da doença em todo estado este ano, o que representa uma taxa de incidência de 1.394,5 casos por 100 mil habitantes. No mesmo período em 2020, eram 3.270 notificações, o que representa um aumento de 281,43% ou quase quatro vezes mais casos.

Nesse período de mais de três meses, a Regional do Baixo Acre apresentou o maior número de casos, registrando 7.414 e contribuiu com 59,4% das notificações, seguida da Regional do Juruá, com 3.874 casos e 31,1% de contribuição, e do Alto Acre, com 1.185 casos e contribuição de 9,5%.

Com relação aos casos positivos da doença, 3.070 são no município de Rio Branco e 1.089 em Tarauacá, no interior do estado.

Ainda segundo o boletim, nesse período duas pessoas morreram por conta da dengue, sendo uma de Cruzeiro do Sul e outra de Brasileia. Há ainda duas mortes de Rio Branco suspeitas de terem sido causadas por dengue em investigação. No ano passado, foram contabilizadas três mortes por causa da dengue.