Acreano descobre doença no coração durante teste em time de SP; família pede ajuda

Pedro Henrique tem 17 anos e como quase todo jovem tem o sonho de ser jogador de futebol. No caso do rapaz nascido em Rio Branco o sonho não estava tão distante. Pedro já tem uma galeria de troféus em casa das competições que disputa desde mais novo. Jogou futsal pelo ABC, e foi das categorias de base do São Francisco e Rio Branco Futebol Clube.

O sonho ficou mais perto quando em janeiro deste ano, Pedro conseguiu um teste no Wolves Rush Soccer Brasil, que é clube formador de atletas em São Paulo. Aprovado, começou a realizar os treinamentos.

Ocorre que dois meses depois, em março, Pedro se sentiu uma forte palpitação no peito durante um treinamento. Levado para fazer exames, recebeu o diagnóstico de Wolf-Parkison, que é uma síndrome extremamente rara, onde uma via elétrica extra no coração causa um batimento cardíaco acelerado.

Por causa do diagnóstico, Pedro foi proibido de fazer esforço físico e não pode mais treinar. O clube, desde então cuida do atleta e dá todo o suporte como alimentação e hospedagem, mas desde março que o jovem acreano não entra em campo.

Para continuar com o sonho de ser jogador de futebol, Pedro precisa passar por uma cirurgia que custa em torno de quase R$ 50 mil. Como a família não tem condições, Maria Roseana Vilanova, mãe de Pedro, decidiu pedir ajuda.

“Eu não tenho condições de bancar essa cirurgia, somos uma família. É a saúde e o sonho do meu filho. Ele passou trinta dias de janeiro sendo avaliado nesse teste como jogador, foi aprovado e em março aconteceu tudo isso. Eu peço a ajuda de quem tiver como ser solidário para me ajudar a pagar a cirurgia do Pedro”, diz a mãe, emocionada.

Quem puder contribuir, pode fazer um PIX para Maria Roseana por meio do CPF. 523.504.522-04 ou direto na seguinte conta: Caixa Econômica Federal, Ag. 0534, Operação 013, Conta 21689-0. O telefone para tirar mais dúvidas ou para ajuda de uma outra forma é o 68 99975-8108.