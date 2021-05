Acreano é executado com tiro na cabeça na zona rural de Vista Alegre do Abunã

No sábado (8), um homem identificado como Antônio Alaildo Chaves da Cunha, de 39 anos, conhecido por Acreano, foi encontrado morto no ramal Jequitibá, zona rural do distrito de Vista Alegre do Abunã, em Rondônia.

De acordo com informações, a vítima que supostamente é natural do estado do Acre, teve o corpo achado por populares que passavam pelo ramal. A suspeita é de que o homem tenha sido executado com disparos de arma de fogo na região da cabeça.

Familiares disseram que Acreano estava realizando serviços na zona rural desde a última segunda-feira (3). As causas do crime ainda não foram reveladas, mas será investigado pela 9ª Delegacia de Polícia Civil de Extrema.

Com Informações do Ponta do Abunã