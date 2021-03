Adolescente morre após levar três tiros enquanto andava a cavalo em bairro de Rio Branco

Ao menos três tiros atingiram o adolescente na região da cabeça e do peito. Após os disparos, o autor fugiu do local e populares o colocaram em um carro e seguiram em direção ao hospital. No caminho, foram alcançados por uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que tinha sido acionada.

Quando a PM chegou no local, o rapaz já estava recebendo os atendimentos médicos do Samu. Em seguida, a vítima foi levada ainda com vida ao Pronto Socorro da capital, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morrendo no hospital.