Afonso Fernandes pede que sede do Rio Branco Football Club seja devolvida a agremiação

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou da 1° reunião da Câmara Técnica de Comércio Exterior, realizada no Plenário do Poder Legislativo na manhã desta quarta-feira (03). O encontro, que tratou sobre as possibilidades de negócios e integração entre Brasil/Peru, foi promovido pelo secretário de Estado de Indústria, Assurbanípal Mesquita.

Luiz Gonzaga falou sobre a importância da reunião para a integração dos dois países e como isso vai trazer bons resultados em negócios para o Acre. “Esse encontro é muito importante, pois precisamos retomar o trabalho que vinha sendo feito com relação a integração do Brasil com o Peru. Existe possibilidade de comércio e eu agradeço ao secretário Assur pela iniciativa. Que tenhamos encaminhamentos proveitosos”.

Assurbanípal pontuou que a proposta da reunião é ouvir sugestões para construir um projeto em torno da Câmara Técnica. “Após esse encontro, nós vamos fazer um seminário e nele será apresentado esse tema com profundidade. A ideia aqui é justificar a proposta que queremos e ouvir sugestões para construir esse trabalho que a Câmara tem realizado, também de mudarmos nosso olhar para focá-lo no nosso entorno, saindo para o Pacífico. O governo criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico ano passado e nós o estamos instrumentalizando para dar início a esse processo.

Na oportunidade, o professor Cristovão Henrique Cristovão, doutor em Geografia Econômica pela UFGD, Pós-Doutor em Geoeconomia pela UFG, Geógrafo e Internacionalista e Professor do Curso de Geografia do CFCH da UFAC, fez uma apresentação em slides da pesquisa que desenvolveu há três anos, juntamente com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre o projeto América do Sul Integração Regional.

“Ao observarmos o cenário geopolítico na Europa, percebemos que os acontecimentos lá ocorridos atingem de imediato o Brasil, que já tem sua economia combalida com inflação de dois dígitos. Ainda assim, há uma janela de oportunidades na América do Sul, e uma agenda de integração regional pode encontrar, na saída para o Oceano Pacífico, o escape de todas essas turbulências, conseguindo, assim, resguardar uma economia já duramente atingida por dois anos de pandemia”, disse o professor em um dos trechos da apresentação.

Participaram da reunião representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Instituto da Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Sindicato dos Alimentos da Indústria do Acre, Banco da Amazônia, Universidade Federal do Acre (Ufac), Associação dos Municípios do Acre, Conselho Regional de Administração e Conselho de Contabilidade, representantes de indústrias.

Texto: Agência Aleac

Foto: Sérgio Vale