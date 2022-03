VÍDEO: Após desapropriação, antigo hotel de luxo é vandalizado e vira lixo

O então Resort Hotel Rio Branco funcionava na Estrada Transacreana, com a Estrada da Floresta e Via Verde, no bairro da Floresta, foi por um período o melhor hotel da capital do Acre.

Veja o vídeo:

O hotel que já foi três estrelas, tinha como principais comodidades 77 quartos, serviço de arrumação diário, restaurantes e um bar/lounge, piscina externa, academia, um business center 24 horas. e para famílias oferecia banheiro privativo, produtos de toalete grátis, jardim, serviço diário de arrumação, lavanderia, secador de cabelo, etc.

Além disso, o hotel oferecia 5 salas de reuniões e um grande centro de convenções.

Em abril de 2021, o governo do estado publicou um decreto tornado o imóvel de utilidade pública para fins de desapropriação, cujo objetivo era instalar a nova sede do MPAC. O decreto saiu na edição do Diário Oficial, de 12/04/2021.

Segundo informações, o hotel foi fechado por ordem judicial após seus sócios não conseguirem pagar as parcelas de um empréstimo de R$ 12,5 milhões de reais, por meio do FNO Amazônia Sustentável, usados para construção do hotel, o que fez com que o Banco da Amazônia ingressasse na justiça com uma Ação de Execução de Título Extrajudicial em junho de 2018.

Na época, além do processo de desapropriação, a Secretaria de Infraestrutura de Rio Branco (Seinfra), Defesa Civil Municipal e Ministério Público do Trabalho embargaram reformas no hotel.

Atualmente, o lugar que já foi três estrelas e palco de grandes eventos políticos e festivos, está totalmente abandonado, com portas abertas e sem qualquer vigilância.