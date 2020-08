Após inspeção, MPF diz que presídios de Rio Branco funcionam em ‘condições infernais de calor’

De 21 a 28 de agosto é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O evento é promovido por entidades de todo o país e visa a produção de conteúdo de conscientização social sobre as necessidades específicas das pessoas com deficiência (PCD) e o desenvolvimento de políticas públicas para promover a inclusão social e combater o preconceito e a discriminação. O tema deste ano, divulgado pela Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Fenapaes), será “Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social”.

No Acre, a Semana Nacional terá a participação de organizações governamentais e não governamentais na realização de palestras, atividades e debates acerca do tema escolhido. Além das atividades promovidas individualmente pelas entidades durante a semana, o evento também mediará duas lives que serão transmitidas pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), por meio das plataformas Zoom e YouTube.

A primeira live será no dia 21, às 17h, com o tema “O impacto das aulas EAD para pessoas com deficiência intelectual”, e terá como palestrante o psicopedagogo e pós-doutor em Educação Especial, Lucelmo Lacerda. A segunda live ocorrerá no dia 28, a partir das 15h, com o tema “Os desafios no desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual e múltipla”, ministrada pela professora e especialista em Educação Especial, Marilu Palma.

O evento é voltado à sociedade em geral e haverá emissão de certificado de 4h para advogados, estudantes da área e pessoas com deficiência visual, auditiva/surdez, física, intelectual e múltipla que se inscreverem e participarem pelo Zoom. As inscrições são gratuitas e já podem ser realizadas no site www.oabac.org.br, na aba Cursos e Palestras. O link de acesso ao Zoom será enviado na confirmação da inscrição dos participantes, mas os interessados também podem acompanhar pelo canal “OAB Acre” no YouTube.

O advogado e membro da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB/AC, Hisaac Oliveira, destaca a importância de eventos desse porte para o combate ao capacitismo (discriminação contra pessoas com deficiência) e a conscientização social. “O tema desse ano busca demonstrar a importância da pessoa com alguma deficiência intelectual ou múltipla de ser a protagonista de sua própria vida, sem que terceiros intervenham de forma a impedir seu desenvolvimento e participação social plena. Eles não precisam de caridade, pena ou assistencialismo, e sim de oportunidades”, frisou.

Para Shirlei Lessa, chefe da Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), a oportunidade ajuda a ampliar o olhar da sociedade sobre o público com deficiência. “Eventos como esse trazem um olhar sensível e pensante referente aos desafios e possibilidades do público-alvo da educação especial, sensibilizando a população sobre as temáticas abordadas e incentivando a comunidade educacional a participar de forma reflexiva”, finalizou Lessa.

Assessoria