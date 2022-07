Após investigação, polícia prende mulher suspeita de matar vizinha com golpes de faca em Rio Branco

Após investigação, a Polícia Civil chegou na principal suspeita de matar Tailine da Silva Fernandes, de 33 anos, a golpes de faca no último dia 5 de maio no bairro Doca Furtado, em Rio Branco. Maria José Linhares, vizinha da vítima, foi presa nessa segunda-feira (4) no bairro Bosque.

Na época do crime, o Centro de Operações Policiais Militares (Copom) informou que a vítima tinha tido o apartamento invadido e foi achada já sem vida. A informação era que a mulher tinha se mudado para o atual endereço há cerca de duas semanas e ainda estava montando o local.

Conforme o delegado Cristiano Bastos, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), no dia do crime, a suspeita teve um desentendimento com os vizinhos e com o dono do apartamento onde mora e que, durante conversa com a vítima elas se desentenderam e então ela matou Tailine. A família dela alega que ela é esquizofrênica.

“Ela nega a prática do crime, mas fugiu para um hotel no dia seguinte. Encontramos mancha de sangue no apartamento dela e roupas em um balde, as quais foram lavadas após o crime. Ela afirma ter visto outra pessoa matando a vítima, mas tal pessoa estava em outro local no momento do crime e não esteve na casa da vítima no dia do crime”, disse o delegado.

Após o apurado, a polícia pediu pela prisão preventiva da suspeita, que foi deferida pela Justiça e o mandado foi cumprido nessa segunda. O inquérito policial vai ser remetido ao judiciário nos próximos dias.

Fonte: G1ACRE