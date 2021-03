Após vídeo de macacos, população do interior do AC é vacinada contra febre amarela

A coordenadora no Acre do Plano Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles, informou que a população de Plácido de Castro, no interior do Acre, está sendo vacinada contra a febre amarela.

O alerta contra a doença, que pode matar, surgiu após viralização de vídeo de macacos agonizando na zona rural. Nas imagens, que são fortes, um bando de guaribas estava caído ao chão, ofegante.

Nas rede sociais, muitos cogitaram que os animais estivessem com Covid-19. No entanto, a Sociedade Brasileira de Primatologia se manifestou contrária a essa possibilidade e alertou para chances altas de os primatas estarem com febre amarela, doença que também atinge humanos.

Ainda não há comprovação da circulação do vírus da febre amarela na região, porém os protocolos de saúde recomendam reforçar a cobertura vacinal quando houver suspeita de surto em animais ou pessoas.

Mais de 300 pessoas deverão ser vacinadas em Plácido de Castro. Acrelândia também será incluída a partir desta segunda-feira (22) no plano. Por lá, quase 180 receberão a dose do imunizante.

Serão vacinados quem não conseguir provar que já foi imunizado nos últimos 10 anos. Pessoas acima de 60 anos não podem se vacinar. O Acre tem uma das piores coberturas vacinais contra febre amarela em todo o Brasil, com apenas 52% do público.