Aviator: Dicas e Truques Para Dominar Este Jogo de Cassino Online

De 25 a 26 de setembro de 2024, a maior e mais profissional exposição de matérias-primas para cuidados pessoais da América do Sul, a In-cosmetics Latin America, foi realizada em São Paulo, Brasil. Como empresa líder no setor de ceramidas da China, a Chongqing Zhihe Bio-Pharmaceutical Co.,Ltd.(doravante denominada Zhihe Bio) apresentará seus mais recentes produtos da série de preparação e pó bruto de ceramida no estande N30, destacando seu profundo acúmulo no campo de pesquisa de ceramida.

A ceramida, como um componente de 40% a 50% dos lipídios intercelulares no estrato córneo da pele humana, é como o “guardião dos 0.2 mm mais externos da pele”. No entanto, a aplicação eficaz da ceramida em produtos de cuidados com a pele sempre foi um problema do setor, especialmente como aplicar a ceramida de forma eficiente e estável, o que enfrenta muitos desafios.

Como a ceramida é insolúvel em água e óleo, é difícil que ela seja absorvida de forma eficaz pela pele. Além disso, a ceramida é fácil de cristalizar, o que torna a textura do produto instável. A tecnologia de emulsificação tradicional não consegue superar esse problema, o que reduz a eficácia da ceramida no uso real.

Os produtos exibidos pela Zhihe Bio desta vez abrangem uma variedade de soluções de aplicação de ceramida, incluindo a série de transportadores de lipídios, a série de estrutura de cristal líquido, a série solúvel em água e a série solúvel em óleo.

Tomando a série de transportadores de lipídios como exemplo, a tecnologia de transportadores de lipídios sólidos, quando aplicada a produtos de limpeza e cuidados, pode diminuir a taxa de difusão de moléculas de substâncias bioativas, melhorando assim a estabilidade dos ingredientes ativos e fortalecendo as fórmulas de limpeza e cuidados. A série solúvel em óleo pode ser usada em sistemas de óleo transparentes. Os ingredientes ativos são estáveis e não precipitam. A proporção de ceramida é composta de acordo com a composição natural da pele, o que resolve os pontos problemáticos da dificuldade de dissolução da ceramida em água e óleo e a facilidade de cristalização e precipitação. O produto é aplicável a uma ampla gama de formas de dosagem e é puro e sustentável.

Esses produtos inovadores demonstram como resolver os problemas de aplicação de ceramidas em formulações cosméticas em várias dimensões. Eles também oferecem opções mais diversificadas para diferentes tipos de produtos de cuidados com a pele e cuidados pessoais para atender às crescentes necessidades de alto desempenho do mercado global de cuidados com a pele.

A In-cosmetics Latin America é a terceira vez que a Zhihe Bio participa de uma exposição internacional de matérias-primas cosméticas este ano. Em abril e julho deste ano, a Zhihe Bio foi apresentada na série de exposições In-cosmetics em Paris e na Coreia do Sul, respectivamente, e recebeu ampla atenção e elogios do setor. Como uma empresa de alta tecnologia com tecnologia e P&D como sua principal força motriz, a Zhihe Bio está continuamente comprometida com a inovação da biologia sintética, tecnologia de aplicação de cosméticos e tecnologia farmacêutica, e gradualmente estabeleceu uma reputação como uma empresa chinesa de matéria-prima cosmética no cenário internacional.

Com anos de acúmulo de tecnologia, a Zhihe Bio desenvolveu e produziu com sucesso 12 subtipos de ceramidas para a pele humana. Além disso, a Zhihe Bio também é a primeira fabricante na China a alcançar a produção comercial em massa de fitoesfingosina, o precursor da ceramida, e obteve a certificação europeia COSMOS.

No futuro, a Zhihe Bio continuará a se concentrar em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, com base em biologia sintética, continuará a melhorar a qualidade e o desempenho de aplicação dos produtos de ceramida e promoverá a implementação de produtos mais inovadores.

A In-cosmetics Latin America também é outra oportunidade importante para a Zhihe Bio expandir ainda mais o mercado global. Ao apresentar seus mais recentes produtos de ceramida, a Zhihe Bio não apenas espera demonstrar o poder inovador das empresas chinesas para um público global, mas também espera fornecer ao setor soluções de ceramida mais diversificadas e eficientes no futuro.

Empresa: Chongqing Zhihe Bio-Pharmaceutical Co.,Ltd.

Pessoa de contato: Michael Gong

E-mail: gonglinlang@zhswyy.com

Site: https://www.zhswyy.com/en

Telefone: (+86)023-68289213

Cidade: Chongqing