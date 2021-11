Batalhão Ambiental apreende armas e carne de animais silvestres na Transacreana

Militares do Batalhão de Policiamento Ambiental e fiscais do ICMBio apreenderam seis armas de fogo e carne de animais silvestres, após abordagem realizada nesta terça-feira (2), na rodovia Transacreana.

Os policiais realizavam operação, juntamente com profissionais do ICMBio, quando avistaram um quadriciclo e uma caminhonete em um ramal que dá acesso a uma unidade de conservação. Os militares realizaram uma abordagem aos veículos e durante as buscas foi encontrado um isopor contendo carne de animais silvestres, além de um quelônio (jabuti) vivo.

Indagados sobre a procedência dos animais, os seis envolvidos afirmaram que passaram o final de semana em uma colocação próximo a uma unidade de conservação e lá os pegaram. Perguntados se possuíam arma de fogo, responderem que possuíam seis armas de fogo (espingardas), e somente uma com registro.

Os policiais militares e os fiscais do ICMBio conduziram os envolvidos à delegacia de Polícia Federal, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Com informações de Ascom/PMAC