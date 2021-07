Bocalom é imunizado com a 2ª dose da vacina contra a Covid-19

Nesta quarta-feira, 30, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas) completou a imunização contra a Covid-19, tomando a segunda dose da vacina AstraZeneca.

O chefe do executivo municipal compareceu pela tarde na Urap da Vila Ivonete. O prefeito recebeu a primeira dose na Unidade de Referência de Atenção Primária (Urap) Roney Meireles, no conjunto Adalberto Sena, no dia 28 de março.

Na oportunidade, Bocalom aproveitou para incentivar a população a procurar os locais de vacinação divulgados diariamente pela Prefeitura e tomar a vacina. “Quero aproveitar para fazer um pedido às pessoas: procurem os pontos de vacinação para tomar a segunda dose, não deixem de tomar a segunda dose”, declarou.

Tião se mostrou triste devido muitas pessoas estarem deixando de tomar a segunda dose do imunizante. “Infelizmente, tem muita gente que deixou de tomar. Está vencendo o prazo e elas não estão vindo, isso é ruim”, ressaltou.