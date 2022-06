Bocalom viaja com equipe e diárias, e permanecerá semana fora do Acre

O Diário Oficial desta sexta-feira, 10, edição 13.304, fls. 75, traz a informação de que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), passará a semana que vem fora do Acre.

Segundo a informação publicada no Diário Oficial, o prefeito e uma comitiva farão “visita técnica na Prefeitura Municipal de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul, com fito de conhecer o Programa Alvará Imediato (principal) e metodologia de fiscalização, bem como o programa de reaproveitamento de resíduo sólidos, no período de 14 a 17 de junho de 2022″, diz trecho da publicação.

Os servidores que comporão a equipe receberão passagens aéreas nos trechos Rio Branco/Campo Grande/Rio Branco, e pelo menos 3 ½ (três e meia) diárias. Dentre os servidores que farão parte da comitiva, está o Secretário Municipal de Finanças, Antônio Cid Rodrigues Ferreira, Alessandro do Nascimento Rocha, dentre outros.