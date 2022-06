Jornalista diz que secretário de Bocalom já possui fortuna de R$ 1 milhão; licitações chegam a R$ 23 milhões

O jornalista Hedislandes Gadelha usou suas redes sociais e perfil no Facebook, na noite desta quinta-feira, 10, para dizer que “COM MENOS DE 2 ANOS VALTINHO JÁ E DONO DE UMA FORTUNA DE 1 MILHÃO DE REAIS“.

Valtim José é braço direito do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e exerce dentre outras funções o cargo de Secretário Municipal da Casa Civil.

Em 2021, o secretário Valtim José, responsável pelas licitações e contratos da Casa Civil da prefeitura de Rio Branco, autorizou várias licitações e contratações de empresas diversas, dentre dispensas, pregão presencial, pregão eletrônico e caronas, no valor total de quase R$ 8 milhões, segundo dados do Portal da Transparência e do Tribunal de Contas do Estado – TCE (pesquise aqui).

Já no ano de 2022, conforme dados públicos do TCE, Valtim José, através da Casa Civil até 10/06/22, já autorizou licitações e contratos no valor de quase R$ 15 milhões de reais. Somadas todas as licitações autorizadas em 2021 e 2022, o montante chega a quase R$ 23 milhões de reais, segundo informa o Portal da Transparência do TCE.

