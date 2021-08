Caixa paga 5ª parcela do Auxílio Emergencial a beneficiários do Bolsa Família com NIS final 2

A Caixa Econômica Federal (Caixa) libera nesta quinta-feira (19) a quinta parcela do Auxílio Emergencial aos beneficiários do Bolsa Família com número do NIS encerrado em 2.

Para quem não faz parte do Bolsa Família, os pagamentos da primeira parcela extra começam a partir desta sexta-feira (20).

O auxílio acabaria em julho, mas foi prorrogado pelo governo por mais três meses. Com isso, o benefício será depositado até outubro. Atualmente, são 39,4 milhões de pessoas elegíveis, segundo o Ministério da Cidadania.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/.

Segundo o Ministério da Cidadania, 9,59 milhões de pessoas que fazem parte do Bolsa Família serão beneficiados neste mês com o Auxílio Emergencial. Os pagamentos de agosto seguem até o dia 31.

Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos são feitos da mesma forma que o benefício original. Para quem recebe por meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Para os demais, os recursos serão depositados em poupança social digital da Caixa, e estarão disponíveis inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Os saques e transferências para quem receber a 5ª parcela serão liberados somente a partir de setembro.

VEJA QUEM RECEBE NESTA QUINTA

– beneficiários do Bolsa Família com NIS encerrado em 2

A Caixa disponibiliza a central telefônica 111, de segunda a domingo, das 7h às 22h, para atender os beneficiários do Auxílio Emergencial.

Como realizar o saque

Para sacar o dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”.

Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora.

O código deve ser utilizado para saque em dinheiro nas agências, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados na poupança social digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.

Calendários de pagamento

Segundo o governo, o novo calendário é o definitivo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a ideia é não mais prorrogar o benefício após o pagamento da sétima parcela.

Veja abaixo os calendários de pagamento.