Casal com criança de 1 ano e meio é preso no interior do Acre com 38 quilos de drogas escondidas em isopor

A prisão ocorreu durante uma barreira do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron). Do total do entorpecente encontrado no carro, dois quilos eram de maconha e outros 36 de cocaína, segundo informou o coordenador do Gefron, Rêmulo Diniz.

“Foi durante a abordagem, mais um trabalho do Gefron na fronteira e o casal vinha junto com o Bebê e foi feita a revista no veículo e tinha o isopor, além de algumas bolsas e dentro estavam 38 invólucros de maconha e cocaína. No início ele estava tranquilo, disse que só levava as bolsas e um isopor com peixe, mas fizemos a revista e encontramos”, disse.