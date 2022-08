Com baixa procura, dia D de Vacinação contra poliomielite vacinou apenas 402 crianças em Rio Branco

“Nossa expectativa era vacinar 1,6 mil crianças no Dia D. Mas, infelizmente só conseguimos vacinar 402. Iremos continuar. Acho que falta a gente levar mais informação para a população. Não sei bem o que as pessoas estão esperando, mas, espero que os pais não queiram ver seus filhos doentes porque paralisia infantil não tem cura. A única prevenção é a vacinação”, disse a secretária.

A campanha de vacinação contra polio começou no último dia 8 de agosto. Com baixa procura, a saúde do município vacinou apenas 53% do público-alvo, que são as crianças menores de cinco anos. A meta da capital é imunizar 25.757 crianças.