Com frente fria, temperaturas caem de 31º para 18º graus em Rio Branco em menos de 24 horas

A frente fria que chegou ao Acre no final da tarde dessa terça-feira (9) fez as temperaturas caírem de forma significativa na capital Rio Branco e também nos municípios do interior do estado. A média da queda foi de pelo menos 12º C entre a tarde de terça e manhã desta quarta-feira (10).

Conforme a previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a temperatura máxima registrada na capital era de 30º C na terça e já nesta quarta, caiu para 18º C a mínima e 25º C a máxima.

O registro da equipe da Rede Amazônica Acre, mostrou o termômetro que fica no Centro de Rio Branco marcando 21º C no início da manhã. — Foto: Andryo Amaral/Rede Amazônica

O registro da equipe da Rede Amazônica Acre, mostrou o termômetro que fica no Centro de Rio Branco marcando 21º C no início da manhã. — Foto: Andryo Amaral/Rede Amazônica

O registro da equipe da Rede Amazônica Acre, mostrou o termômetro que fica no Centro de Rio Branco marcando 21º C no início da manhã. Muita gente gostou dessa mudança no tempo que trouxe um alívio ao calor.

“Esses tempos agora estava muito quente e quando vem um tempo desse, muita gente acha ruim, outros acham bom, pra mim tá bom porque não está quente nem muito frio”, disse o mecânico Márcio Andrade.

Tem quem fique dividido entre os benefícios do frio, mas também não dá pra esquecer que fica difícil na hora do banho.

“Acho ótimo. Só não me dou muito bem por causa da dor de cabeça, é ruim para sair cedo e ir para o trabalho, mas fica bom. Assim é bem melhor, o ruim é só pra tomar banho”, pontou o funcionário público Raimundo Fernandes de Azevedo.

Já a lavadeira Antônia Sena não acha nada ruim, e gosta mesmo é do frio e queria pelo menos uma semana com as temperaturas mais amenas. “Adoro! Gosto muito desse tempo. Dá pra dormir bem, tomar aquele banho de manhã, se arruma e vai pro trabalho. Queria que ficasse mais tempo assim.”

Confira as temperaturas em todas as regiões:

Alto Acre

Em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, as temperaturas oscilam entre a mínima de 17°C e a máxima de 26ºC.

Baixo Acre

Mínima de 18°C e máxima de 25ºC são as temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco.

Vale do Juruá

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves os termômetros ficam entre 20ºC e 26°C.

Vale do Purus

Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira faz entre 18º C e 24°C.

Vale do Tarauacá/Envira

Por fim, em Feijó, Jordão e Tarauacá a variação de temperatura fica entre a mínima de 21°C e a máxima de 26°C.

Colaborou Andryo Amaral, da Rede Amazônica Acre