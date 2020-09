Com popularidade em alta, e 1º lugar nas pesquisas eleitorais, prefeito de Colatina faz anúncio impactante

Sérgio Meneguelli anuncia que não será candidato à reeleição em Colatina. Anúncio repercutiu nas redes sociais com 328 mil reações, 74 mil comentários, 222 mil compartilhamentos.

Prefeito disse ser contra a reeleição. Ele também garantiu, em entrevista para A Gazeta, que não vai apoiar nenhum nome nas eleições deste ano, nem mesmo os chancelados pelo próprio partido, o Republicanos. Prefeito não vai declarar apoio a nenhum candidato, mas seu partido lançou vice na chapa de Luciano Merlo (Patriota).

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos), anunciou nesta quinta-feira (17) que não será candidato este ano, pois, segundo ele, é contrário à reeleição. Hoje também foi anunciado que seu partido irá compor uma chapa, na vaga de vice, com o pré-candidato Luciano Merlo (Patriota). O nome escolhido foi o presidente municipal do Republicanos e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado (Findes), Marcos Guerra. Entretanto, Meneguelli afirma que não vai declarar apoio a nenhum candidato.

Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o prefeito afirmou que esperou o fim do prazo para registros de candidaturas para comunicar sua decisão, aguardada há meses pelo mercado político local e pelo próprio partido, que filiou Meneguelli este ano. Recentemente, o prefeito se reuniu com a cúpula do Republicanos para reunião eleitoral em Vila Velha, mas novamente protelou a decisão.

Veja o vídeo:

“Não queria anunciar antes para não interferir nas outras candidaturas. Não queria participar da pré-campanha, pois como gestor estou enfrentando uma pandemia”, afirmou. Meneguelli acredita que sua candidatura iria interferir porque “algumas pessoas diziam que se ele fosse candidato, elas não seriam, ou que se juntariam a outros contra ele, entre outras articulações”.

Enquanto o prefeito não anunciava sua decisão, várias candidaturas foram oficializadas nos últimos dias. Nessa terça-feira (15), o Psol homologou a pré-candidatura do professor Marcos de Oliveira para a prefeitura e da pedagoga Paulina Soares para a vice. No sábado (12), o PSB lançou o nome do vereador Renann Bragatto, que terá como vice o contador e professor universitário Elodilson Sabadini (Solidariedade). Os socialistas estão em diálogo com o Cidadania, embora o partido tenha lançado a pré-candidaturas da Professora Maricélis.

.