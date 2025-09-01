De acordo com as avaliações da Charity Navigator:

Life for Relief and Development é classificada como a terceira melhor organização humanitária do mundo

Tasneem Elridi –

Com a intensificação dos conflitos no Oriente Médio e nos países em desenvolvimento, e diante das crises humanitárias recorrentes e da crescente necessidade de ajuda em várias regiões, a organização Life for Relief and Development foi classificada como a terceira melhor entidade de ajuda humanitária do mundo, de acordo com as avaliações da Charity Navigator.

Além disso, a organização conquistou o quinto lugar entre as melhores organizações atuantes na Palestina e também o quinto lugar entre as instituições mais engajadas no combate à pobreza global. Este reconhecimento rendeu-lhe uma classificação de 100% de desempenho, além de ser recomendada pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e eleita pela Impactful Ninja como uma das principais organizações humanitárias dos Estados Unidos. A Life também foi agraciada com o Prêmio Humanitário de Melhor Parceria, graças ao projeto de campos de refugiados realizado na Faixa de Gaza.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Programas sustentáveis e projetos sazonais abrangentes

Em conversa com Vicki Roob, diretora do departamento administrativo da organização, ela destacou que a Life foi fundada há mais de 33 anos nos Estados Unidos e possui status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC). A instituição se destaca por sua pronta resposta a emergências e desastres, além de seu alcance global, tendo prestado serviços em mais de 60 países ao longo dos anos, por meio de 14 escritórios internacionais.

Durante esse período, foram distribuídos mais de US$ 624 milhões em ajuda humanitária, abrangendo projetos de alimentação, água, moradia temporária, assistência médica, educação, desenvolvimento comunitário, apoio familiar, programas para refugiados e ações emergenciais em guerras e desastres naturais.

Com mais de 13.100 órfãos sob seus cuidados, a Life oferece suporte essencial por meio de seu programa de apadrinhamento de órfãos, garantindo alimentação, abrigo e educação, além de organizar anualmente o Festival Mundial do Órfão, com atividades recreativas e distribuição de presentes.

Ajuda emergencial e apoio a órfãos como principais conquistas

Somente no último ano, a organização destinou cerca de US$ 1,1 milhão em ajuda emergencial para famílias deslocadas por guerras e desastres naturais, incluindo terremotos no Afeganistão, Marrocos, Nepal, Síria e Turquia, além dos refugiados em Gaza, Sudão, Líbano e Bangladesh, enchentes na Líbia e Afeganistão, e ciclones em Mianmar.

Além disso, foram investidos US$ 6,4 milhões em programas de saúde e suprimentos médicos, US$ 4,5 milhões em projetos educacionais, e enviados materiais avaliados em US$ 2,1 milhões a países em necessidade.

A Life também prioriza projetos de apoio à infância, com mais de US$ 3,8 milhões destinados ao cuidado de órfãos, reintegração escolar e assistência médica.

Projetos sazonais, como os realizados durante o mês do Ramadã, distribuíram aproximadamente 11 milhões de refeições em 36 países, enquanto 272.620 pessoas em 38 países se beneficiaram com as ações de distribuição de carne do Eid Al-Adha. Mais de US$ 1,4 milhão foram gastos em ajuda alimentar de emergência e 122 poços foram perfurados em regiões com escassez de água.

Campos de refugiados salvaram milhares da morte sob bombardeios

De acordo com Dr. Abdulwahab Alawneh, diretor regional da organização na Jordânia e na Palestina, a Life criou o projeto de “Campos de Refugiados Organizados”, consistindo em 9 acampamentos no norte, centro e sul da Faixa de Gaza. Cada tenda foi construída de forma resistente, removível, e resistente ao fogo, oferecendo abrigo a mais de 29.000 pessoas. Cada unidade foi equipada com cobertores, colchonetes, kits de higiene e farmácia própria, além de 23 banheiros e painéis solares que atendem mais de 7.000 indivíduos.

Foram também fornecidos cobertores, roupas de inverno para mais de 4.000 pessoas, fornos de barro para cozinhar e isolamento térmico para proteger 3.000 famílias do frio e calor extremos.

O projeto incluiu a criação da Academia Educacional Life, que atendeu 2.633 estudantes, além de programas de apoio psicológico que beneficiaram 900 crianças.

Gaza: 22 meses de resposta humanitária contínua

Segundo Omar Mamdouh, diretor de projetos da Life, a organização foi uma das poucas que atuaram nas primeiras 24 horas após o início da crise recente em Gaza, graças à sua atuação contínua na Palestina desde 2004. Com experiência em campo e logística eficiente, conseguiu transportar ajuda por múltiplas fronteiras e continua desenvolvendo projetos semanais no território.

A Life colaborou com outras organizações para fornecer medicamentos, equipamentos médicos, leitos hospitalares, cadeiras de rodas, muletas e instrumentos cirúrgicos, tendo enviado 15 comboios para atender a demanda de três hospitais principais na Faixa de Gaza.

Para informações adicionais:

https://linktr.ee/LIFEUSA

www.lifeusa.org

Acesse os relatórios nos links abaixo:

https://impactful.ninja/best-charities-for-humanitarian-aid/

https://www.charitynavigator.org/ein/954402149

https://impactful.ninja/best-charities-for-palestine/

https://impactful.ninja/best-charities-for-global-poverty/#:~:text=The%20best%20charities%20that%20impact,need%20to%20survive%20and%20thrive