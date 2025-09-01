BOM EXEMPLO
Life for Relief and Development é classificada como a terceira melhor organização humanitária do mundo
De acordo com as avaliações da Charity Navigator:
Life for Relief and Development é classificada como a terceira melhor organização humanitária do mundo
- Tasneem Elridi –
Com a intensificação dos conflitos no Oriente Médio e nos países em desenvolvimento, e diante das crises humanitárias recorrentes e da crescente necessidade de ajuda em várias regiões, a organização Life for Relief and Development foi classificada como a terceira melhor entidade de ajuda humanitária do mundo, de acordo com as avaliações da Charity Navigator.
Além disso, a organização conquistou o quinto lugar entre as melhores organizações atuantes na Palestina e também o quinto lugar entre as instituições mais engajadas no combate à pobreza global. Este reconhecimento rendeu-lhe uma classificação de 100% de desempenho, além de ser recomendada pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e eleita pela Impactful Ninja como uma das principais organizações humanitárias dos Estados Unidos. A Life também foi agraciada com o Prêmio Humanitário de Melhor Parceria, graças ao projeto de campos de refugiados realizado na Faixa de Gaza.
Este slideshow necessita de JavaScript.
Programas sustentáveis e projetos sazonais abrangentes
Em conversa com Vicki Roob, diretora do departamento administrativo da organização, ela destacou que a Life foi fundada há mais de 33 anos nos Estados Unidos e possui status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC). A instituição se destaca por sua pronta resposta a emergências e desastres, além de seu alcance global, tendo prestado serviços em mais de 60 países ao longo dos anos, por meio de 14 escritórios internacionais.
Durante esse período, foram distribuídos mais de US$ 624 milhões em ajuda humanitária, abrangendo projetos de alimentação, água, moradia temporária, assistência médica, educação, desenvolvimento comunitário, apoio familiar, programas para refugiados e ações emergenciais em guerras e desastres naturais.
Com mais de 13.100 órfãos sob seus cuidados, a Life oferece suporte essencial por meio de seu programa de apadrinhamento de órfãos, garantindo alimentação, abrigo e educação, além de organizar anualmente o Festival Mundial do Órfão, com atividades recreativas e distribuição de presentes.
Ajuda emergencial e apoio a órfãos como principais conquistas
Somente no último ano, a organização destinou cerca de US$ 1,1 milhão em ajuda emergencial para famílias deslocadas por guerras e desastres naturais, incluindo terremotos no Afeganistão, Marrocos, Nepal, Síria e Turquia, além dos refugiados em Gaza, Sudão, Líbano e Bangladesh, enchentes na Líbia e Afeganistão, e ciclones em Mianmar.
Além disso, foram investidos US$ 6,4 milhões em programas de saúde e suprimentos médicos, US$ 4,5 milhões em projetos educacionais, e enviados materiais avaliados em US$ 2,1 milhões a países em necessidade.
A Life também prioriza projetos de apoio à infância, com mais de US$ 3,8 milhões destinados ao cuidado de órfãos, reintegração escolar e assistência médica.
Projetos sazonais, como os realizados durante o mês do Ramadã, distribuíram aproximadamente 11 milhões de refeições em 36 países, enquanto 272.620 pessoas em 38 países se beneficiaram com as ações de distribuição de carne do Eid Al-Adha. Mais de US$ 1,4 milhão foram gastos em ajuda alimentar de emergência e 122 poços foram perfurados em regiões com escassez de água.
Campos de refugiados salvaram milhares da morte sob bombardeios
De acordo com Dr. Abdulwahab Alawneh, diretor regional da organização na Jordânia e na Palestina, a Life criou o projeto de “Campos de Refugiados Organizados”, consistindo em 9 acampamentos no norte, centro e sul da Faixa de Gaza. Cada tenda foi construída de forma resistente, removível, e resistente ao fogo, oferecendo abrigo a mais de 29.000 pessoas. Cada unidade foi equipada com cobertores, colchonetes, kits de higiene e farmácia própria, além de 23 banheiros e painéis solares que atendem mais de 7.000 indivíduos.
Foram também fornecidos cobertores, roupas de inverno para mais de 4.000 pessoas, fornos de barro para cozinhar e isolamento térmico para proteger 3.000 famílias do frio e calor extremos.
O projeto incluiu a criação da Academia Educacional Life, que atendeu 2.633 estudantes, além de programas de apoio psicológico que beneficiaram 900 crianças.
Gaza: 22 meses de resposta humanitária contínua
Segundo Omar Mamdouh, diretor de projetos da Life, a organização foi uma das poucas que atuaram nas primeiras 24 horas após o início da crise recente em Gaza, graças à sua atuação contínua na Palestina desde 2004. Com experiência em campo e logística eficiente, conseguiu transportar ajuda por múltiplas fronteiras e continua desenvolvendo projetos semanais no território.
A Life colaborou com outras organizações para fornecer medicamentos, equipamentos médicos, leitos hospitalares, cadeiras de rodas, muletas e instrumentos cirúrgicos, tendo enviado 15 comboios para atender a demanda de três hospitais principais na Faixa de Gaza.
Para informações adicionais:
Acesse os relatórios nos links abaixo:
https://impactful.ninja/best-charities-for-humanitarian-aid/
https://www.charitynavigator.org/ein/954402149
https://impactful.ninja/best-charities-for-palestine/
https://impactful.ninja/best-charities-for-global-poverty/#:~:text=The%20best%20charities%20that%20impact,need%20to%20survive%20and%20thrive
AMAZÔNIA
LIVRO E CULTURA: Vidas em fluxo à beira do rio Araguaia
Livro de Francisco Neto Pereira Pinto apresenta as mudanças do meio ambiente e os aspectos intrínsecos da humanidade a partir da história de uma família ribeirinha.
À beira do Araguaia, a vida transcorre no mesmo ritmo da corrente. Ali, as águas são companheiras de uma família ribeirinha que atravessou casamentos, nascimentos e mortes ao lado de um dos maiores rios do país. Unidos por laços sanguíneos e um lar, pai, mãe, filho, filha e até os gatos se tornam os protagonistas da obra publicada por Francisco Neto Pereira Pinto, que convida os leitores a olharem para seus mundos internos a partir de experiências típicas da floresta amazônica.
Os 14 contos desta coletânea podem ser lidos de forma independente, mas juntos formam um mosaico da cultura daqueles que fazem da pesca artesanal, da pequena produção rural e do empreendedorismo familiar seus principais meios de sustento. Com uma linguagem poética, regionalista e experimental, os textos evocam uma memória ancestral sobre as tradições do Norte brasileiro.
A casa de Ana e Pedro no alto da ribanceira parecia ter sido feita para uma conquista como somente aquela cheia poderia impor. Uma noite espessa, pesada, úmida, escura e esvoaçante e a casa lá, com um candeeiro de chama nervosa e intensa, alimentada por azeite de mamona e pavio de algodão. (À beira do Araguaia, p. 43)
Sob o olhar ribeirinho, o autor atravessa questões essenciais do contexto social, ambiental e político do país. Entre as páginas, retrata a partida dolorosa de um pai que decide trabalhar com o garimpo em busca de melhores condições econômicas; as consequências da pesca predatória; os efeitos da destruição da natureza no cotidiano; e a história da Guerra do Araguaia. Temas como diferenças de gênero, racismo, saúde mental e luto também são abordados com um rigor estético que perpassa desde a escrita até as pinturas em acrílico de John Oliveira.
Com apresentação de Neide Luzia de Rezende, professora da Universidade de São Paulo, o livro reúne contos que se desdobram de forma similar a um romance. Sem uma linha cronológica definida, as histórias retratam as vidas de Ana e Pedro, que aparecem como protagonistas ou secundários em diferentes momentos; dos filhos Eve e Téo, com conflitos específicos entrelaçados a gênero e educação na contemporaneidade; além dos gatos Calíope e Dom, presentes para representar a força das relações entre humanos e animais.
Sobre o lançamento, que aconteceu no dia 3 e dezembro de 2024, no auditório da Reitoria, na Universidade Federal do Norte do Tocantins, em Araguaína, Francisco Neto Pereira Pinto comenta: “o projeto foi uma maneira de revisitar minhas memórias de menino, porque vivi até os 15 anos em uma vila à beira do Araguaia. Cresci ali, mas hoje vejo o rio secando, o meio ambiente sendo degradado e como isso afeta os ribeirinhos. Meu livro chama atenção para essa realidade. Tenho um desejo muito forte de preservar uma cultura que parece estar desaparecendo”.
FICHA TÉCNICA
Título: À beira do Araguaia
Autor: Francisco Neto Pereira Pinto
Editora: Mercado de Letras
ISBN: 978-6586089769
Páginas: 88
Preço: R$ 41
Onde comprar: Amazon
Booktrailer no Youtube
Sobre o autor: Francisco Neto Pereira Pinto é professor, escritor e psicanalista. Doutor em Ensino de Língua e Literatura e graduado em Letras – Português / Inglês, leciona no programa de pós-graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal do Norte do Tocantins e nos cursos de Medicina e Direito do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos. Membro da Academia de Letras de Araguaína – Acalanto, publicou os livros: “Sobre a vida e outras coisas”, “O gato Dom”, “Você vai ganhar um irmãozinho”, “Saudades do meu gato Dom” e À beira do Araguaia.
Redes sociais do autor:
Instagram: @francisconetopereirapinto
LinkedIn: Francisco Neto Pereira Pinto
Youtube: @francisconetopereirapinto
Site do autor: https://francisconetopereirapinto.online/
BOM EXEMPLO
Ex-aluno da USP e da PUC conquista dois doutorados acadêmicos internacionais nos Estados Unidos da América e na França
Ex-estudante de Pedagogia e Biblioteconomia da Universidade de São Paulo, e em Ciências Humanas pela PUC, Alan Freire de Lima, 45 anos de idade, filho da antropóloga, psicanalista clínica e doutora em teologia judaica, Dra. Arlete Freire de Lima, 66 anos de idade, conquistou um feito inédito, conquistou dois doutorados acadêmicos em duas universidades internacionais, um Doutorado Acadêmico em Antropologia e Religião pela Logos University International – UNILOGOS e outro Doutorado Acadêmico em Psicologia (PsyD Doctorate in Psychology) pela European International University em Paris na França.
- Doutor em Psicologia, Psy.D in Psychology pela European International University, (Paris, França), cujo registro do diploma é: EIU4402694188;
- Doutor em Antropologia e Religião e Antropólogo pela Logos University International – UNILOGOS (Paris, França / Miami, Florida, Estados Unidos da América);
.
Tese de Doutorado
- Título: Antropologia da inclusão religiosa judaica – conversão ao judaísmo online: incorporação dos rituais judaicos nas ambiências digitais.
Tese de Doutorado disponível para leitura nos links da UNILOGOS e do IBICT:
Além disso também é Mestre em Educação pela Logos University International – UNILOGOS (Paris, França). E possui uma extensa formação em pós-graduações Lato Sensu, possui mais de 31 pos-graduações LATO-SENSU, pela primeira vez divulgada por ele, a seguir:
- pós-graduado Lato Sensu em Ciências Humanas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS),
- pós-graduado Lato Sensu em Gestão de Bibliotecas Públicas pela Faculdade Unyleya,
- pós-graduado Lato Sensu em Biblioteconomia e Gestão de bibliotecas escolares e institucionais pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em Docência do Ensino Superior em Biblioteconomia pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em formação de leitores em bibliotecas e escolas do ensino fundamental pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduação Lato Sensu em Documentoscopia com ênfase em perícia judicial pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em Docência no ensino de Letras-Inglês pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em MBA em Educação Especial pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em Antropologia pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em Antropologia Forense pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em Psicanálise pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em Psicanálise Clínica pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em Neuropsicanálise pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em Psicologia e Psicanálise avançada pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em Saúde Mental e Psiquiatria pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em Direito Homoafetivo e diversidade de gênero pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em MBA em Gestão da Informação pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em MBA em Marketing pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em MBA Executivo em Gestão estratégica de Publicidade e Propaganda pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em MBA Gestão Bancária e Finanças Corporativas pela Faculdade Iguaçu/Faculdade Serra Geral,
- pós-graduado Lato Sensu em MBA em Comunicação e Semiótica pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em Jornalismo Investigativo pela Faculdade Iguaçu,
- pós-graduado Lato Sensu em Antropologia e Fundamentos da Educação Social pela Faculdade Vale do Vale do Aço – Facuvale,
- pós-graduado Lato Sensu em Docência do Ensino de Antropologia pela Faculdade Vale do Vale do Aço – Facuvale,
- pós-graduado Lato Sensu em História e Antropologia pela Faculdade Vale do Vale do Aço – Facuvale,
- pós-graduado Lato Sensu em Autismo pela Faculdade Vale do Vale do Aço – Facuvale,
- pós-graduado Lato Sensu em Antropologia Cultural e Social pela Faculdade Focus,
- pós-graduado Lato Sensu em Gestão e Administração Escolar pelo Centro Universitário Cidade Verde,
- pós-graduado Lato Sensu em Gestão de Documentos e Informações pela Faculdade Vale do Vale do Aço – Facuvale,
- pós-graduado Lato Sensu em MBA Executivo em Gestão de Pessoas pela Faculdade Vale do Vale do Aço – Facuvale,
- pós-graduado Lato Sensu em Psicopedagogia Clínica pela Faculdade Vale do Vale do Aço – Facuvale,
- pós-graduado Lato Sensu em Educação a Distância pela Faculdade Vale do Vale do Aço – Facuvale.
Outras formações de nível superior:
- Graduação em Administração de Empresas pela Saint Léo Univertity (Florida, Estados Unidos da América);
- Graduação Licenciatura em Letras Inglês pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE;
- Graduação Licenciatura em Artes Visuais pelo Centro Universitário Cidade Verde;
- Graduação Licenciatura em História pelo Centro Universitário Cidade Verde;
- Graduação em Antropologia e Religião pela Logos University International – UNILOGOS;
- Curso Superior em Marketing pelo Instituto de Ensino Superior de Minas Gerais – IESMIG;
- Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade de São Paulo – USP;
- Graduação em Pedagogia pela Universidade de São Paulo – USP.
Curso Técnico em Transações Imobiliárias TTI pela Escola IDK e Perícia e Avaliação Imobiliária pelo CAIC. Atuou como consultor e especialista em Mercado e Especialista em Mercado Imobiliário e Perícia e Avaliação Imobiliária.
Vasta publicação científica em variados periódicos científicos judaicos de universidades públicas e multidisciplinares internacionais nas temáticas de antropologia, religião judaica, cultura judaica, biblioteconomia, educação, psicologia, psicanálise e saúde mental. Com destaque aos periódicos científicos: Arquivo Maaravi: Revista Digital de Estudos Judaicos da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG; Informação & Profissão da Universidade Estadual de Londrina – UEL; Revista Tessituras: Revista de Arqueologia e Antropologia da Universidade Federal de Pelotas; Biblioteca em revista da Universidade de São Paulo- USP; Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC Goiás; The South Florida Journal of Health, dentre diversos outros periódicos científicos, e vários livros pela Editora Enterprising, que podem ser verificados no Google Scholar, ORCID, Research Gate etc.
Traduziu para a língua portuguesa livros judaicos do original em inglês como a História de Israel do rabino norte-americano Marc Rubenstein, e de livros judaicos infantis como “Oni and the Kingdom of Onion” do judeu e rabino rabino Marc Rubenstein. E é escritor de artigos judaicos e produções científicas. Além de ser comentarista e colunista do jornal judaico israelense The Times of Israel.
Livros escritos e publicados pelos escritores Dr. Alan Freire de Lima e sua mãe Dra. Arlete Freire de Lima, disponíveis na Editora Enterprising:
- Antropologia da inclusão religiosa judaica – conversão ao judaísmo online: incorporação dos rituais religiosos judaicos em ambiências virtuais;
- Gatos e seus hábitos;
- Diversidade nas cores das peles dos seres humanos: diversidade étnico-racial e cultural representada na pele da humanidade;
- Arco-íris: e a origem das cores do mundo
- https://www.livros.editoraenterprising.net/index.php/e-books/catalog
Psicanalista Clínico membro da Associação Brasileira de Psicanálise ABP sob o registro: 10.213
E-mail: alan.lima79@edu.pucrs.br
E-mail: dralanfreirementalhealth@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1013-9546
Assessoria de imprensa | Daiane de Souza | 0007147/SC
ACRE
Semulher promove tarde de beleza e cuidados pessoais para reeducandas de Cruzeiro do Sul
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), proporcionou uma tarde de lazer, beleza e cuidados pessoais para reeducandas da Unidade Penitenciária Manoel Neri, nesta terça-feira, 30, em Cruzeiro do Sul.
Durante o evento, foram oferecidos serviços de tingimento de cabelos, limpeza de pele, design de sobrancelhas, maquiagem e distribuição de kits de higiene pessoal. As participantes também receberam um lanche e puderam ter um momento de descontração e socialização.
A ação foi parte de uma iniciativa para proporcionar o bem-estar e cuidado pessoal às mulheres privadas de liberdade. As internas são participantes do projeto Costurando a Liberdade e trabalham com a descaracterização de peças de roupas.
Costurando a Liberdade é fruto de um acordo entre Semulher, Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Ministério Público do Acre (MPAC), Federação das Indústrias (Fieac) e Receita Federal. As vestimentas são apreendidas em ações da Receita, passam pela descaracterização e depois são doadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
“Atividades como essa são fundamentais na ressocialização das reeducandas, principalmente porque é oferecida a elas uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e possivelmente profissional. Essa inserção faz com que se sintam melhor, se sintam bem. Como policiais aqui da unidade, ficamos felizes e gratos pela iniciativa da Semulher”, destacou a chefe de Segurança, Danielen Fernandes.
A titular da pasta, Márdhia El-Shawwa, esteve presente e ressaltou o compromisso na promoção de oportunidades, reintegração e inclusão social. “A Secretaria da Mulher tem um olhar sensível a todas as mulheres, inclusive as que estão privadas de liberdade, então trazemos uma palavra de conforto e esperança para que cumpram as penas e continuem no projeto; dessa forma, quando saírem, serão reinseridas na sociedade”, explicou.
“Quero agradecer a presença de cada um de vocês, é muito bom quando recebemos vocês [da Semulher] pra conversar e pra fazer qualquer tipo de atividade. A partir do momento que vêm aqui, a gente entende que vocês trazem uma esperança, é como se dessem um voto de confiança e apostassem que merecemos uma mudança e que podemos nos inserir na sociedade”, relatou a reeducanda K.S., de 37 anos.
PESQUISE AQUI
MAIS LIDAS
- ACRE6 dias ago
Fórum Permanente de Graduação
- ACRE4 dias ago
Livro aborda parte da política e história da Ufac de 1968 a 1988 — Universidade Federal do Acre
- ACRE4 dias ago
Ufac inaugura novo laboratório de informática do CCJSA — Universidade Federal do Acre
- Economia e Negócios23 horas ago
MonetyTrade revela como não “se queimar emocionalmente” nas primeiras semanas como trader
Warning: Undefined variable $user_ID in /home/u824415267/domains/acre.com.br/public_html/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login