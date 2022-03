Com retorno de aulas presenciais na Ufac, RBtrans aumenta n° de ônibus para garantir transporte de alunos

A frota de ônibus que faz a rota para a Universidade Federal do Acre (Ufac) vai ser reforçada com pelo menos quatro carros a partir de segunda-feira (21) para garantir o transporte dos alunos no retorno das aulas presenciais na instituição. O anúncio foi feita na manhã desta sexta-feira (18), pela RBtrans em coletiva de imprensa.

O diretor de Transportes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, disse que o reforço ocorre nas linhas linha 501 e 901.

Conforme programação, a primeira linha, que opera entre Terminal do Tucumã direto para o terminal central pela Avenida Ceará, e circula com três ônibus, vai rodar com mais três. Já a segunda, que faz o trajeto Ufac/Rodoviária, vai sair de um para dois carros.

RBtrans anunciou aumento da frota para retorno das aulas na Ufac — Foto: Arquivo

“Tem a linha 502 que é a linha universitária que também vai dar suporte permanece com os quatro carros mas, caso seja necessário, a gente vai aumentar. De acordo com a demanda, a gente faz a oferta. Lembrando que a linha 501, que é a linha que sai do terminal Tucumã direto ao terminal central pela Avenida Ceará, vão circular por dentro da Ufac”, disse.

O diretor falou que ainda não é possível estimar quantas pessoas devem circular durante o retorno das aulas porque foi um longo período com as atividades presenciais suspensas devido à pandemia de Covid-19.

Vilas Boas disse ainda que também vai ser reativada a linha 707, a Ifac/Universidades. Mas, não informou quantos carros fazem parte desta rota. Além disso, ele pontuou que o intervalo de passagem dos coletivos será de 15 minutos para o horário de pico e 20 minutos em tempo normal.

O representante do Diretório Central dos Estudantes no Acre (DCE), Danilo Lopes, disse que está sendo mantido o diálogo com a RBtrans e o Sindicol para que o transporte seja garantido.

“Ciente que estamos em meio a um colapso do transporte, porque se tivesse normalizado já seria difícil e com colapso a dificuldade é ainda maior. Então, estamos com esse diálogo e se comprometeram em estar recompondo as linhas e ampliando o número de ônibus e também por estarem monitorando. À medida em que for aumentando, eles também aumentam a oferta. Acreditamos que os primeiros dias vão ser conturbados, mas vamos manter o monitoramento e cobrança porque se comprometeram em manter”, frisou.