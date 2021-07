Compartilhamos nota oficial sobre o contrato com o Secrase

COMUNICADO OFICIAL

Nos últimos anos enfrentamos sucessivos atrasos de pagamento pelos serviços realizados para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre), mantendo o compromisso inabalável de assegurar, pontualmente, a remuneração de nossos vigilantes.

Infelizmente, nosso fluxo de caixa se tornou incompatível com o montante devido pela Sesacre, fato reconhecido pelo Judiciário, que referendou a suspensão dos serviços de vigilância em unidades de saúde do Estado. Em constante diálogo com o sindicato, nos vimos obrigados a rescindir o contrato de trabalho de nossos vigilantes no último sábado (10).

Trabalhadores que atuaram na linha de frente no combate à Covid-19, garantindo a segurança da população nos postos de saúde nesse momento tão delicado que o nosso país e o mundo atravessam. Vigilantes que receberam integralmente seus salários do Grupo Protege, inclusive os reajustes salariais aplicáveis, independentemente da quitação do pagamento pelos serviços prestados à Sesacre.

Vigilantes que não foram contemplados em grupos prioritários de vacinação, mas seguiram, diariamente, em sua missão em proteger o próximo e garantir uma campanha de vacinação, tão necessária, sem sobressaltos.

Como puderam ver ao longo dessa jornada, tivemos que tomar uma decisão que não nos agrada, mas que se fez necessária. Desta forma, não poderia me furtar em agradecer profundamente a sensibilidade de todos que se manifestaram contra a intransigência da administração estadual ao não cumprir com sua obrigação contratual e, diretamente, prejudicar centenas famílias que dependem desses postos de trabalho.

Em nome de diversas entidades, estendo a todos o reconhecimento pela solidariedade prestada à empresa e aos nossos vigilantes: Sindicato dos Bancários do Acre, na figura do presidente Eldo Rafael; Sindicato dos Médicos do Acre, na figura do presidente Guilherme Augusto Pulici; Sindicato dos Enfermeiros do Acre, na figura da presidente Iunaira Cavalcante Pereira; Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, na figura do presidente Adailton Cruz; Associação dos Agentes Penitenciários do Acre, na figura do presidente Eder Azevedo; Sindicato dos Agentes Socioeducativos do Acre, na figura do presidente Raimundo Nonato Souza dos Santos; e Sindicato dos Empregados no Setor de Segurança Privada no Estado do Acre, na figura do presidente Raimundo Nonato Souza dos Santos.

Aproveito, ainda, para destacar os esforços dos deputados estaduais Nenem Almeida, Cadmiel Bonfin e Jenilson Leite, e dos vereadores Ismael Machado e Adailton Cruz no empenho para que a Sesacre quite os seus compromissos de forma integral. Medida fundamental para que todos os trabalhadores possam receber as verbas rescisórias contratuais. Caso contrário, se projeta uma inevitável negociação de parcelamento junto ao sindicato em virtude do montante da dívida acumulada pela Sesacre.

Atenciosamente,

Marcelo Baptista de Oliveira

Presidente do Grupo Protege