Condenado a 32 anos de prisão por executar cadeirante com tiro na cabeça é preso em Rio Branco

Oito meses após o crime, seis pessoas chegaram a ser presas pela morte do cadeirante e, de acordo com o delegado, pelo menos cinco já foram condenados.

“Também foram condenados outros três que tiveram participação de levar o carro e foi condenado cada um a 26 anos de cadeia e foi condenado ainda um quinto elemento, a 34 anos de prisão que estava na Bolívia esperando do carro. Com isso, os ‘dcorianos’ incansáveis, assim que saiu essa condenação, em diligência, fizeram a prisão, os outros salvo engano estão presos. A Polícia Civil, a Decore está atenta à criminalidade para que estes indivíduos sejam retirados de circulação”, acrescentou.

Na época do crime, a Polícia Militar informou que a vítima teve a casa arrombada. O homem foi encontrado com as mãos amarradas para trás e com um ferimento na cabeça.