Criminoso tentar roubar idosa e acaba esfaqueado por populares em Rio Branco

Um homem identificado como Carlos Paulino de Oliveira, 53 anos, foi ferido com três golpes de faca, na manhã deste sábado (16), na Rua Belém, no Bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Carlos foi flagrado por moradores tentando roubar um celular de uma idosa. Populares que presenciaram a cena perseguiram o suposto assaltante e começaram a lhe agredir. Uma pessoa ainda não identificada pela polícia, pegou uma faca e desferiu três golpes, sendo que um pegou no braço direito, um no antebraço e outro na cabeça do homem, que para não morrer ainda conseguiu correr. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado e esteve no local, prestando os primeiros atendimentos a vítima que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com informações de Ithamar Souza, Na Hora da Notícia