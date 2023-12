CYCJET——C700 / C702 Solução de Marcação e Codificação de Caixas de Grande Formato!

Hoje em dia, impressoras inkjet de alta resolução estão se tornando cada vez mais populares na aplicação de codificação e marcação em várias indústrias diferentes devido à sua impressão de alta qualidade e alta resolução. Especialmente na indústria de caixas e embalagens, se compararmos com as tecnologias tradicionais de rotulagem de caixas, essas impressoras inkjet de caixas de grande formato utilizam suas vantagens únicas não só para melhorar a eficiência da produção, mas também para garantir a qualidade e a segurança do produto, proporcionando grande suporte para todas as áreas.

Com o avanço contínuo da tecnologia, a impressora inkjet industrial CYCJET tem feito progressos contínuos em termos de estabilidade, intervalo de seleção de tinta e redução de custo, e as limitações em suas aplicações têm sido gradualmente reduzidas. Fabricantes de impressoras inkjet e instituições de pesquisa também têm otimizado continuamente as tecnologias de impressão inkjet piezoelétrica por meio de inovações e melhorias, tornando as impressoras inkjet online de grande formato mais amplamente utilizadas na área de codificação e marcação.

Além disso, as impressoras inkjet piezo podem imprimir de maneira confiável e rápida informações em alta qualidade, incluindo logotipos, códigos de barra e textos pequenos, e as impressoras inkjet de caixas de grande formato podem imprimir informações diferentes em cada caixa. Com esse método de marcação, as empresas podem usar menos caixas pré-impressas ou nenhuma caixa.

Vantagens das impressoras inkjet de alta resolução na codificação e marcação de caixas:

Impressão customizada em alta definição e grande formato:

A impressão de caixas em grande formato possibilita a impressão em alta resolução para garantir legibilidade e precisão na aplicação de codificação e marcação. Se comparadas com as tecnologias tradicionais de rotulagem de caixas, as impressoras inkjet de grande formato podem realizar marcações flexíveis e customizadas com letras grandes.

Alta velocidade de impressão:

As impressoras inkjet PIJ possuem capacidade de impressão rápida, o que ajuda na eficiência da produção e reduz o tempo de inatividade. Comparadas com as tecnologias tradicionais de rotulagem de caixas, as impressoras inkjet de caixas em grande formato podem se adaptar a linhas de produção mais rápidas.

Menor custo de consumíveis:

Comparando com as tecnologias de rotulagem, o custo de consumo de tinta da codificadora de caixas CYCJET é menor. Além disso, com o avanço da tecnologia de tinta, o problema da seleção de tinta limitada foi imensamente mitigado.

Os consumíveis são ecológicos:

A tecnologia piezoelétrica permite que a tinta seja espalhada com precisão, minimizando o desperdício de tinta e reduzindo o impacto no meio ambiente. As impressoras inkjet de caixas de papelão ajudam as empresas a reduzir o desperdício de recursos e a pegada de carbono.

Resumindo, as impressoras inkjet de codificação CYCJET possuem vantagens únicas na codificação e marcação de caixas, como impressão customizada em grande formato de alta definição, impressão rápida, menor custo de consumíveis e respeito ao meio ambiente, No futuro, com o avanço contínuo da tecnologia e dos equipamentos, as impressoras de logotipo inkjet serão cada vez mais usadas na indústria da codificação e marcação de caixas, tornando-se uma escolha de tecnologia competitiva.

A CYCJET é marca registrada da Yuchang Industrial Company Limited. Como fabricante, a CYCJET tem mais de 19 anos de experiência em diferentes tipos de P&D para soluções de impressão inkjet portátil, soluções de impressão a laser, soluções de marcação portátil e soluções de Impressão em Alta Definição em Shanghai, China.

