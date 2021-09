Diário Oficial publica mais um desligamento do curso de formação de soldado da PM

Uma portaria publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 22, trouxe mais um desligamento de um aluno do curso de formação de soldado da Polícia Militar do Acre.

Desta vez quem pede desligamento do curso é o aluno soldado Felipe da Silva Amorim. De acordo com a portaria, o desligamento se deu à pedido do próprio aluno.

O curso de formação de soldado da Polícia Militar do Acre ganhou repercussão nacional após o ac24horas mostrar denúncias de maus tratos, com alunos chegando a desmaiar e ainda a denúncia de um aluno que diz ter sido coagido a assinar um pedido de desligamento do curso. A PM prometeu investigar as denúncias.

com informações de Ac24horas