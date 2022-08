Dicas e tecnologia para evitar que seu carro seja roubado

Donos de carros estão sempre preocupados que seu bem permaneça em segurança. Algumas dicas e o uso de tecnologias são recursos que podem afastar potenciais ladrões que estejam pensando em roubar motoristas.

Antes de estacionar em algum lugar, o ideal é conferir se há estacionamentos privados por perto. No entanto, se a única solução é estacionar na rua, escolha locais bem iluminados, com movimento ou mesmo em frente a edifícios com porteiros e câmeras. Criminosos preferem agir em ruas desertas, escuras, e evitar áreas onde possa surgir alguma testemunha ou ter a gravação do crime. hoje vamos falar sobre alguns produtos, como a plataforma www.gpswox.com/en/mobile-apps/family-locator , que te protege dessas situações.

Um veículo com objetos dentro sempre atrai ladrões. Portanto, nunca deixe sacolas, bolsas ou mesmo papéis dentro do carro. Caso faça compras de mercado, guarde tudo no porta-malas, para evitar que os produtos atraiam criminosos. Sempre confira se trancou o carro após estacionar. Caso surja dúvida quanto a isso, retorne ao veículo para garantir que ele está travado. Motoristas podem investir ainda em uma trava de direção, que irá dificultar e atrasar a ação de bandidos, fazendo com que eles desistam de levar seu carro.

Muitas pessoas costumam ficar dentro do veículo enquanto aguardam alguém, ou mesmo namorando. Se você é adepto de algum desses hábitos, saiba que isso facilita muito para os criminosos que agem abordando vítimas. Outras dicas são a de estar atento ao trânsito à sua volta, mantendo distância do veículo à frente num semáforo e observando se há alguma movimentação estranha próximo à sua residência. Caso isso ocorra, o ideal é não parar o carro naquele momento e seguir adiante.

A tecnologia também auxilia na proteção do seu veículo. Um rastreador GPS informará em tempo real qual a posição do seu carro. Isso significa que qualquer situação atípica será percebida por você de forma rápida, a fim de remediar o problema o quanto antes. Para aderir ao rastreamento GPS, o indicado é procurar empresas especializadas, como a GPSWox e a www.trackingfox.com . A primeira fornece um software que funciona na maioria dos equipamentos, incluindo smartphones, por meio dos quais você terá acesso às informações que foram captadas do seu veículo. Para que o software consiga captar as informações, ele precisa estar combinado a um equipamento de rastreamento.

Este equipamento é oferecido pela TrackingFox. A empresa possui produtos que são adaptáveis a carros produzidos a partir de 1996, com fácil instalação. Uma vez que o proprietário instalou o equipamento e o software, ele será capaz de monitorar seu veículo, podendo, além de rastreá-lo, agendar revisões com base na quilometragem, verificar rotas mais indicadas, a velocidade média, o consumo de combustível, entre outros recursos.

Um carro com rastreador inibe a ação de criminosos, pois o sistema de envio de informações em tempo real denunciaria a rota de fuga dos ladrões, tornando inviável o furto ou o roubo. Essa tecnologia está se tornando cada vez mais comum para veículos particulares, tanto pelo benefício em segurança, quanto pelo monitoramento que favorece o melhor uso do seu bem no cotidiano.