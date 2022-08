Conheça a EELink Communication Technology e os serviços que oferece na Internet das Coisas

A EELink Communication Technology Co. Ltd (EELink) é especializada na fabricação de dispositivos IoT visando especificamente a indústria de rastreamento de carga. Com sede em Guangdong, China, a empresa estabeleceu uma reputação global de excelência na produção de dispositivos e atendimento ao cliente. Por meio de um extenso processo de pesquisa e desenvolvimento, eles criaram uma variedade dos dispositivos IoT mais avançados disponíveis em qualquer lugar. Sua equipe de engenheiros, designers e suporte administrativo altamente qualificados tornam tudo isso possível.

O foco dessa marca de tecnologia permanece nas indústrias de rastreamento de ativos e veículos, com atenção especial aos fabricantes de produtos e peças, empresas de importação/exportação e empresas de logística. Os dispositivos IoT oferecem coleta, rastreamento e gravação de dados em todo o mundo para garantia de qualidade e medidas de segurança. Cada dispositivo opera de forma independente e possui uma forte garantia EELink para funcionamento e satisfação adequados.

A seleção de produtos se estende ao rastreamento de veículos, gerenciamento de frota, rastreamento de carga, rastreamento pessoal e projetos de OEM/ODM. Eles oferecem produtos prontos para uso com recursos que incluem localização por GPS, temperatura, umidade, velocidade, choque e métricas de luz. Eles trabalham constantemente para desenvolver novas opções que atendam às necessidades exclusivas das empresas comerciais e industriais quando se trata de proteção de ativos. Dispositivos de rastreamento de IoT personalizados também estão disponíveis sob termos de contrato especiais.

Com mais de 14 anos no setor de design e projeto e fabricação de dispositivos IoT, a EELink entende o que as empresas precisam para proteger seus ativos. A dedicação contínua à excelência em todos os aspectos da criação e operação de produtos ajuda a manter essa marca no topo da lista de fontes de dispositivos de rastreamento respeitáveis.