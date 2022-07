Lançado oficialmente! “O 1º Pod Mod Descartável” ZOVOO DRAGBAR R6000 revela o mistério

O lançamento do novo produto ZOVOO 2022 foi transmitido em directo para todo o mundo no dia 29 de Junho. A ZOVOO lançou 4 novos produtos revolucionários, a tecnologia de núcleo cerâmico GENE TREE Special Edition, e o desempenho de topo no campo da atomização electrónica. O excelente desempenho da ZOVOO conquistou todos de novo, atraindo a atenção de numerosos meios de comunicação, parceiros e fãs globais.

Vamos dar uma vista de olhos aos novos produtos e destaques do evento:

1º Pod Mod descartável, nova e revolucionária experiência de vaping

Como primeiro produto descartável da família DRAG, o novo DRAGBAR R6000 combina a experiência profissional de vaping com a conveniência de produtos descartáveis.

Com o design clássico de textura de couro DRAG, sente-se mais confortável e delicado. É adoptada a nova função de ajuste do fluxo de ar, podendo o vaping confortável ser ajustado à vontade para satisfazer as várias necessidades dos utilizadores.

Como um dispositivo descartável de grau especializado para RDL (Restricted Direct-Lung), quebra os tradicionais estrangulamentos, como um pequeno volume de nuvens, alta homogeneidade e baixa reprodutibilidade, satisfaz verdadeiramente a experiência RDL dos utilizadores e traz uma experiência revolucionária e deslumbrante.

O DRAGBAR R6000 tem uma potência de saída máxima de 18W e uma capacidade de 18ml super alargada de e-liquid. É o rei dos descartáveis em termos de desempenho das nuvens, muito à frente dos tradicionais pods descartáveis.

Quebrar barreiras técnicas, abrindo uma nova era de núcleo cerâmico ultrafine

A ZOVOO oferece o produto descartável de núcleo cerâmico mais leve e mais fino – DRAGBAR Z700 GT, que adopta a mais recente tecnologia de núcleo cerâmico actualizada, e reconstrói uma nova experiência fina e leve.

Sendo o mais recente núcleo cerâmico nano-microcristalino desenvolvido independentemente pela ZOVOO, a GENE TREE Special Edition é a primeira tecnologia patenteada de núcleo cerâmico “sem pó” na indústria. Foram adoptados a estrutura multicamadas de micro-furos e processo especial, a GENE TREE Special Edition assegura um forte controlo de e-liquid, vaping mudo, experiência de não queimadura no lábio. Ao mesmo tempo, consegue um elevado equilíbrio entre um elevado grau de redução e um sabor delicado, trazendo uma forte redução do sabor.

Com maior eficiência de conversão de energia, a GENE TREE Special Edition consegue uma transcendência total, incluindo a sua potência super baixa, consumo de bateria super baixo, mais baforadas, de modo a alcançar uma maior eficiência de conversão de energia e trazer-lhe energia em toda a gama, e experiências melhoradas de DRAGBAR Z700 GT também.

Inovação tecnológica, liderando a tendência do mercado de descartáveis

A ZOVOO adere à inovação contínua em tecnologia, lidera a nova tendência do mercado de descartáveis com escolhas de produtos mais diversificadas, e sobe a um novo pico no campo da atomização electrónica.

O DRAGBAR F8000, com um máximo de 8000 baforadas, segue o design clássico de couro do DRAG, adopta o sistema de ajuste do fluxo de ar infinito, e combina com a bobina de malha altamente explosiva. A combinação perfeita de diversão e desempenho traz uma experiência mais duradoura.

A ZOVOO também lançou uma nova série de produtos de moda VINCIBAR. O VINCIBAR F2500 adopta a textura Kevlar, integra uma estética de luz e sombra, elegante e confortável. Com um máximo de 2500 baforadas, 15 sabores e design de bobinas de malha, o VINCIBAR F2500 não só tem uma excelente experiência sensorial, como também traz um banquete de sabor único e excepcional.

A ZOVOO é uma empresa orientada para o utilizador, foi altamente elogiada pela indústria assim que foi listada no final de 2021. Agora a ZOVOO é globalmente reconhecida e aceite, tornando-se favorita dos consumidores. Acreditamos que este lançamento online será um novo ponto de partida. Aguardamos com expectativa o lançamento de produtos mais inteligentes e virados para o futuro da ZOVOOO, de modo a proporcionar uma melhor experiência de vaping aos utilizadores globais.

Sobre a ZOVOO

A ZOVOO, como uma nova marca de vape pré-preenchida, foi altamente classificada pela indústria imediatamente após o seu lançamento, no final de 2021. Até à data, possui uma linha de produtos completa que cobre os cenários de utilização do utilizador. A ZOVOO adopta a afinidade e vitalidade como o mote principal da marca, focando-se nas necessidades dos utilizadores de moda urbana. Hoje em dia, os produtos de ZOVOOO são vendidos em mais de 70 países e regiões na América do Norte, Europa e Ásia. A ZOVOOO pretende valorizar e reforçar o intercâmbio e a cooperação a longo prazo em tecnologia, marca e cadeia de fornecimento, e promover a inovação e o desenvolvimento da indústria vape. Para mais informações, visite https://www.izovoo.com/, e siga o nosso Instagram, Facebook e TikTok.

Contacto para meios de comunicação: fiona.fan@voopootech.com

Contacto de negócios: sales@voopoo.com

Aviso: Este produto pode ser utilizado em conjunto com e-líquidos que contenham nicotina. A nicotina é um produto químico viciante.

Empresa: Shenzhen Woody Vapes Technology Co.,ltd

Pessoa de contacto: Fiona

Email: fiona.fan@voopootech.com

Website: https: //www.izovoo.com/

Cidade: Shenzhen

Morada: 19/F, Block A, Coolpad Building, High-tech Industrial Park (North Zone), Nanshan District, Shenzhen.