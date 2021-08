Doze comunidades de Rio Branco estão assoladas pela seca e número deve dobrar

A seca severa que tem assolado a capital acreana neste período de estiagem em 2021 fez com que ao menos 12 comunidades de Rio Branco sofressem com total falta de água até este mês de agosto. Por conta disso, a Defesa Civil do município implementou a Operação de Abastecimento, a fim de minimizar os prejuízos causados aos moradores.

O número de comunidades que já estão sendo atendidas pela Operação deve dobrar nos próximos dias, conforme informou o coordenador de Defesa Civil de Rio Branco, major Cláudio Falcão. “Vamos crescer com essa operação justamente para que possamos atender essas comunidades, que nesse momento, estão impactadas com a seca que assola todo o município de Rio Branco”.

Segundo o major, especialmente a agricultura e a parte rural da cidade são as que mais têm sofrido com a situação de desabastecimento. Até agora, 12 comunidades estão sendo assistidas pela Defesa Civil municipal, mas o número pode aumentar. “E a partir de agora esse número vai dobrar, até mesmo porque tem a situação do Depasa que vamos assumir e vamos ter um aumento significativo nessa questão dos abastecimentos e das comunidades que serão atendidas”, afirmou Falcão.

A Operação tem abastecido as comunidades duas vezes por semana com água. “Temos uma estimativa nesse momento de dois milhões de litros mensais, porém, podendo dobrar em breve e passar pelo menos de quatro milhões de litros”, finalizou o major.

A falta de chuvas nesse período, a incidência de queimadas urbanas e florestais tem impactado ainda mais a situação de abastecimento na capital do Acre. Nesta terça-feira, 24, o rio Acre chegou a marcar 1,39 metros, estando a apenas 9 centímetros de atingir a pior seca já registrada na região.

Com informações de Ac24horas