Em nova pesquisa, Bocalom lidera com 24,1% de intenções de votos em Rio Branco

A última pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número AC-08422/2020, realizada pelo Serviço de Consultoria Ltda/Instituto Epicensus, mostra que o candidato a prefeito de Rio Branco pelo PP, Tião Bocalom, lidera com 24,1% das intenções de votos, seguindo pelo candidato tucano Minoru Kimpara com 18,5% e Socorro Neri (PSDB) com 14,9%.

Na sequência da candidata do PSB aparece Roberto Duarte (MDB), que tem 10,8%. A corrida eleitoral na capital acreana tem ainda Daniel Zen (PT) com 2,2%, Jarbas Soster (AVANTE) com 1,8% e Jamyl Asfury (PSC) 1,4%. Uma parcela de 8,8% pretende votar em branco ou nulo, e 17,5% estão indecisos.

A pesquisa feita de forma presencial ouviu 1.069 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 22 a 24 de outubro. A margem de erro para essa pesquisa é de 3% pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O que significa que, considerando a margem de erro, a chance de o resultado estar correto é de 95%.

A pesquisa mostra ainda que o candidato Tião Bocalom é o que tem a maior média entre os eleitores com escolaridade fundamental (4,7%, seguido por Socorro Neri com 2,1%, Roberto Duarte com 1,9%, 1,8% de Minoru Kinpara, 0,3% de Jarbas Soster, Jamyl Asfury e Daniel Zen com 0,2%. Dentre os que concluíram o ensino superior, 3,3% votam no candidato do PSDB, ante 2,3% da candidata do PSB, 1,9% do representante do PP e 0,7% do candidato do MDB, 0,3% dos candidatos do PSC e AVANTE e 0,2% do candidato do PT. No segmento com escolaridade média, Tião Bocalom tem 8,6%, 6,7% Minoru Kinpara, 4,6% Socorro Neri, 3,5% Roberto Duarte, Daniel Zen tem 1,2%Jamyl Asfury com 0,5%.

Os evangélicos são 27,4% do eleitorado de Rio Branco, e neste segmento Tião Bocalom aparece com 10,3% das intenções de voto, seguido por Minoru Kinpara (6,9%), Roberto Duarte (4,9%), empatados com mesmo percentual (0,3%) os candidatos Daniel Zen, Jamyl Asfury e Jarbas Soster. Entre os católicos, que somam 19,3% dos eleitores, o candidato do PP tem 7%, ante 4,7% do candidato do PSDB, 4,1% do nome do PSB, 2,3% do candidato do MDB, 0,6% aparece o candidato do PT, com 0,4% o candidato do PSC e o candidato do AVANTE com 0,2%. Neri do PSB tem intenção de voto acima da média entre quem aprova a sua gestão na prefeitura com 30,6%. (Por Folha do Acre)