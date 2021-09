Empresa de Manaus ganha licitação de R$ 1 milhão para servir marmita nas UPAs de Rio Branco

A empresa Karla Gabrielle R. Marques – Eireli, sediada na Rua Visconde de Sepetiba, no bairro Flores, em Manaus (AM), venceu o pregão eletrônico realizado pelo governo do Acre para a escolha do fornecedor de almoço para pacientes e servidores das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Rio Branco.

Um empresário acreano que prefere não ser identificado procurou a reportagem do ac24horas para reclamar do pregão e das possíveis condições da empresa sediada em Manaus em prestar o serviço para as unidades de saúde na capital acreana.

“A gente tem visto essa invasão de empresas do Amazonas em tudo que é licitação do Acre. Essa empresa já tem algum tempo que tenta entrar no ramo de alimentação e agora conseguiu nesse pregão vencer para entregar o almoço das UPAs.

No atestado de capacidade técnica apresentado, todas as empresas que declaram sua capacidade são de Manaus e essa empresa não informou nem onde vai funcionar sua cozinha na capital acreana”, afirma.

A empresa venceu o pregão eletrônico ao oferecer a unidade de marmita ao preço de R$ 7,99. De acordo com o edital, a quantidade de refeições pode chegar a mais de 140 mil almoços, o que faz com que o valor total possa chegar a R$ 1.132.438,68.

A reportagem do ac24horas entrou em contato com a Secretaria Adjunta de Licitação.

Por meio de uma nota, o secretário adjunto, Epitácio de Alencar e Silva Neto, explicou que, no âmbito da qualificação técnica não é exigido que as empresas comprovem qual o endereço das cozinhas, onde serão preparadas as refeições.

Sobre o atestado de capacidade técnica, afirmou que toda e qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, pode emitir o documento, desde que o licitante tenha prestado serviço anteriormente e isso possa ser comprovado.

Epitácio salientou que que o pregoeiro atuou com isenção e autonomia e que, a empresa vencedora do Pregão em questão atendeu a todos os pré-requisitos necessários, comprovando ter as condições exigidas em edital para atender às necessidades do órgão solicitante.

Informações de Ac24horas