Fechado há 6 anos, museu em Cruzeiro do Sul passa por reforma orçada em R$ 436 mil

O Museu e Memorial José Augusto e o Teatro José de Alencar foi inaugurado em 2006, mas fechado em 2015. O G1 , em 2018, mostrou a situação em que o local estava. Além da deterioração do prédio, o acervo estava prejudicado devido à falta de estrutura. Há seis anos, o espaço estava fechado e com a estrutura completamente comprometida.

O prédio que guardava os acervos históricos é um verdadeiro patrimônio do município, já tendo sido sede da prefeitura, Câmara de Vereadores e, desde 2006, funciona como espaço cultural. Não existem registros históricos de data da construção do prédio, mas algumas fotos tiradas em 1913 mostram o prédio já em pleno funcionamento.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o Acre tem 24 museus, de diferentes categorias, cadastrados. Ainda em novembro, e também com recursos do Banco Mundial, o museu que vai funcionar no antigo prédio do Colégio Meta também deve ser entregue.