Feriado de 7 de setembro tem manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro no Acre

Manifestantes realizaram um ato a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na tarde desta terça-feira (7), feriado da Independência, em Rio Branco. Os apoiadores do presidente se concentraram na Arena da Floresta, região do Segundo Distrito da capital acreana, por volta das 14h. O grupo saiu da Arena da Floresta pela Avenida Chico Mendes às 14h30. O ato acabou às 18 horas.

A maioria dos manifestantes não usava máscaras e não respeitava o distanciamento social. Segundo a organização, a passeata saiu do estádio, seguiu pela Avenida Chico Mendes, passou pela Avenida Getúlio Vargas, depois pela Baixada da Sobral e retornou para a Arena da Floresta, onde a passeata foi encerrada.

RIO BRANCO (AC) – Manifestantes fizeram carreata a favor de Jair Bolsonaro nesta terça-feira (7) — Foto: Andryo Amaral/Rede Amazônica Acre

Os atos foram convocados pelo presidente em meio à grave crise econômica e teve pautas antidemocráticas com ameaças a ministros do Supremo e ao Congresso Nacional.

O ato contou com um carro de som. Muitos aliados do presidente vestiram verde e amarelo ou carregavam a bandeira do Brasil.

Policiais militares e agentes de trânsito acompanharam a manifestação. Além de pessoas em carros, o ato contou com vários manifestantes de motocicleta e bicicleta.

RIO BRANCO (AC) – Apoiadores de Jair Bolsonaro usaram carro de som durante carreata — Foto: Andryo Amaral/Rede Amazônica Acre

O secretário de Justiça e Segurança de Pública do Acre (Sejusp), coronel Paulo Cézar, explicou que foi montado um planejamento operacional coordenado pela Diretoria Operacional da Sejusp para acompanhar os atos desta terça.

Esse planejamento contou com agentes das Polícias Civil e Militar, Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

RIO BRANCO (AC) – Manifestantes saíram da Arena da Floresta em carreata — Foto: Andryo Amaral/Rede Amazônica Acre

O coronel explicou que as informações produzidas pelas agências de inteligências previram manifestações pacíficas no estado acreano. Contudo, ele garantiu que o policiamento ostensivo esteve presente nos atos e as equipes da tropa de choque ficaram em prontidão.

Agências locais e federais de inteligência também se mantiveram de sobreaviso acompanhando o ato.

RIO BRANCO (AC) – Ato, convocado pelo presidente Jair Bolsonaro, reuniu moradores da capital acreana em passeata — Foto: Andryo Amaral/Rede Amazônica Acre

RIO BRANCO (AC) – Ato a favor do Bolsonaro reuniu aliados neste 7 de setembro — Foto: Andryo Amaral/Rede Amazônica Acre

Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, no interior, os apoiadores se concentraram na Ponte da União, na Variante, por volta das 15h30, e fizeram uma passeata. Os veículos percorreram as principais ruas da cidade com bandeiras do Brasil e um carro de som. Participaram do ato pessoas em carros, caminhões e de bicicletas.

A manifestação encerrou às 18h, quando o grupo chegou na entrada da Avenida Mâncio Lima.

Assim como na capital, a maioria dos manifestantes também não usou máscara. Um carro de som tocou o hino nacional durante a concentração e durante a passeata.

Uma das faixas expostas no início da concentração dizia: ‘Por Deus, por nossa pátria e nossa família cristã, lutamos como o nosso presidente.’

CRUZEIRO DO SUL (AC) – Cruzeiro do Sul teve ato a favor do presidente Jair Bolsonaro — Foto: Reprodução

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e agentes do Pelotão de Trânsito também acompanharam os manifestantes pelas ruas de Cruzeiro do Sul.

CRUZEIRO DO SUL (AC) – Manifestantes se organizaram na Ponte da União, na Variante, na segunda maior cidade do Acre — Foto: Reprodução

CRUZEIRO DO SUL (AC) – Concentração se formou na Ponte da União em Cruzeiro do Sul — Foto: Reprodução