Fumaça aumenta em mais de 30% procura por atendimento para doenças respiratórias na UPA

Quem comparece na UPA Franco Silva, na região da Sobral, tem percebido um considerável aumento na procura por atendimento. O fluxo que já não era pequeno, aumentou muito nos últimos dias.

A explicação é simples e é possível constatar ao respirar. O aumento na procura por atendimento é proveniente do crescimento de casos de doenças respiratórias provocados pelas queimadas urbanas e rurais que se intensificam nesta época do ano no Acre.

Apenas na UPA da Sobral, o fluxo de atendimento aumentou 34,7% nos últimos 20 dias. “A média diária de atendimento girava em torno de 210 pessoas. Atualmente, existem dias de serem atendidas até 340 pessoas.

“A nossa preocupação é que a população não entenda a demora. Estamos com a nossa equipe completa, com quatro médicos no ambulatório e um na emergência, mas por conta das queimadas e da fumaça estamos atendendo muitas crianças e idosos por conta disso. Pedimos compreensão das pessoas que não queimem, por que isso prejudica a saúde e pedimos compreensão também para a população que procura por atendimento e que está tendo que aguardar mais tempo do que o normal”, conta Michela Lemos, diretora geral da UPA da Sobral.

com informações de ac24horas