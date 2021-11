Funcionário acusado de desviar combustível no Iapen é exonerado

Uma portaria do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) publicada na edição desta terça-feira, 9, do Diário Oficial do Estado (DOE) trouxe a exoneração de José Júnior de Paula Moraes, que ocupava o cargo de chefe da Divisão de Transportes do órgão.

José foi o principal alvo da operação Ouro Negro, desencadeada para investigar supostos desvios de combustíveis no Iapen, e preso no último sábado, 6, pela Delegacia de Combate as Ações Criminosas Organizadas, a DRACCO.

A exoneração foi assinada pelo presidente em exercício do Instituto de Administração Penitenciária, Glauber Feitosa.

